原標題：美哈雷部分生產線移出美國 歐盟：自然後果



中新網6月27日電 據「中央社」報導，26日，歐盟貿易事務執行委員馬姆斯特羅姆表示，哈雷摩托決定將部分生產移至海外，這是美國採取貿易保護主義政策的「自然後果」。

據報導，馬姆斯特羅姆表示：「我們不想要懲罰，但這是不幸的後果，(美國企業)會對美國政府施壓，讓美國政府想通這無益於美國經濟。」此前特朗普政府祭出關稅政策，導致創立於1900年代初的哈雷摩托鋼鐵成本增加而受創，因此宣布將部分生產移至海外，特朗普對此失望痛批。

據報導，繼美國向歐盟挑起加征報復性關稅，歐盟針對美國進口摩托車祭出反制措施。對此，哈雷摩托25日宣布，這一舉措將致使該公司每年增加9000萬至1億美元的成本。因此，該品牌計劃將部分摩托車生產線移出美國，並稱「生產線轉移是他們降低成本的唯一選擇」。

5月31日，美國政府宣布，對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鐵加征25%的進口關稅，對鋁材加征10%的進口關稅。其中，歐盟回應，於6月22日把美國進口摩托車關稅從6%提高至31%。媒體分析稱，哈雷摩托總部位於威斯康星州，共和黨人、美國國會眾議院議長保羅 瑞安來自該州第一選區，歐盟或藉此對特朗普政府施壓。

據悉，特朗普執政初期，將哈雷摩托當作美國工業公司的象徵，哈雷摩托每年在歐洲賣出約4萬輛摩托。