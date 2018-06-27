美聯航一架飛機因疑似冒煙迫降 未造成人員傷亡北京新浪網 (2018-06-27 11:21)
原標題：美聯航一架飛機因疑似冒煙迫降 未造成人員傷亡
中新網6月27日電 據美媒報導，美國聯合航空公司(United Airlines)一架客機當地時間26日因「疑似機艙冒煙」迫降，飛機隨後降落在密歇根州底特律大都會韋恩縣機場。
資料圖：美國聯合航空公司航班。
報導稱，這架聯合航空4007航班原定從芝加哥飛往格林維爾(南卡羅來納州)。因「疑似機艙冒煙」，飛機於當地時間26日上午9點35分迫降底特律羅穆盧斯。
當地機場發言人Erica Donerson在一份電子郵件聲明中說:「雖然煙霧的氣味已經消散，但飛機還是交給了美聯航的維修團隊進行檢查。」
美國快捷航空公司(ExpressJet Airlines)執飛了該航班，公司代表解釋該事件為「機械問題」，並補充稱緊急迫降時未發生事故。
機上乘客們已被安置到另一架飛機上，並已被送至格林維爾。
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責任編輯：孔慶玲
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