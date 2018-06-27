美國得州一醫院附近發生爆炸致1死12傷 病人疏散北京新浪網 (2018-06-27 11:21)
原標題：美國得州一醫院附近發生爆炸致1死12傷 病人疏散
中新網6月27日電 據外媒報導，美國得克薩斯州蓋茨維爾市一家醫院附近工地當地時間26日下午發生爆炸，造成1人死亡，12人受傷。
據美國CBS電視台消息，當地時間26日下午，科里爾紀念醫院(Coryell Memorial Hospital)附近一工地發生爆炸。
電視台報導稱，「政府證實，一名情況危急的傷者已死亡，還有12人受傷，全部為建築工人」。
該事件造成醫院斷電，醫院的病人們和位於事故現場附近敬老院的住客們都已疏散。
爆炸原因尚不清楚，目擊者認為是發電機爆炸。
責任編輯：孔慶玲
關鍵字：
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Rech18 沐浴乳．麗仕 沐浴乳．Sofei 沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．艾草沐浴乳．男性 沐浴乳．蜜妮 沐浴乳．施巴 沐浴乳．男性沐浴乳．DUSKIN 沐浴乳．洗髮沐浴乳．AVALON 沐浴乳．美琪 沐浴乳．嬌生 PH5.5 沐浴乳．沐浴乳 澎澎．naive 沐浴乳．ROYAL 沐浴乳．沙威隆 沐浴乳．沐浴乳 Chanel．Citrus 沐浴乳．高絲 沐浴乳．白雪沐浴乳．EVE 沐浴乳．沐浴乳 lux．HAPPY BATH 沐浴乳．沐浴乳 600ml．080 沐浴乳．日本 沐浴乳．白雪 沐浴乳．Hempz 沐浴乳
- 【NOW健而婷】蟲草靈芝王-90顆/瓶(5瓶組)
- Oris豪利時 Artix GT Day-Date 賽車機械錶-黑/42mm 0173576
- 【金嗓 CPX-900 R1】PMA-328+EWM-P28+S428(伴唱機3TB+擴大
- OLIVIA 《 安德魯 》 雙人床包被套四件組 台灣棉天絲系列
- SANSUI山水 SW-R9 PLUS升級版智慧掃地機器人 升級版
- 【超值2入】odlo 瑞士 男 圓領長袖排汗衣『灰藍』193012
- Deseno 棉花糖-20吋PC鏡面細鋁框行李箱(白色)
- MEMORIGIN 萬希泉x變形金剛系列 柯博文陀飛輪腕錶-43mm
- MONTAGUT-優美芳庭-200織紗精梳棉-鋪棉床罩組(加大)
- [毛浴巾經典組合]法國薇瓦瑞-GALEA-純棉淨白三件組
貓咪託運竟逃脫走失 馬航衰事再添一樁【中央社】
泰國被評為最危險旅遊國家 你還敢去嗎？【北京新浪網】
奈諧星娶充氣娃娃 讚不嘮叨不會出牆【中廣新聞網】
尼泊爾加迪·貝塔克宮震后重修完成【北京新浪網】