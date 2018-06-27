原標題：美國得州一醫院附近發生爆炸致1死12傷 病人疏散



中新網6月27日電 據外媒報導，美國得克薩斯州蓋茨維爾市一家醫院附近工地當地時間26日下午發生爆炸，造成1人死亡，12人受傷。

據美國CBS電視台消息，當地時間26日下午，科里爾紀念醫院(Coryell Memorial Hospital)附近一工地發生爆炸。

電視台報導稱，「政府證實，一名情況危急的傷者已死亡，還有12人受傷，全部為建築工人」。

該事件造成醫院斷電，醫院的病人們和位於事故現場附近敬老院的住客們都已疏散。

爆炸原因尚不清楚，目擊者認為是發電機爆炸。