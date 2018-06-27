今日小組賽最終戰阿根廷球王梅西(Lionel Messi)替球隊先馳得點，最終率領阿根廷起死回生2:1擊敗奈及利亞晉級16強，賽後梅西表示：「我知道上帝是站在我們這邊。」過去4屆世界盃只要梅西進球，阿根廷都會贏球，有如與神同行。

比賽第14分鐘梅西就率先破門，這球不僅是梅西本屆個人第1顆，更是本屆第100顆進球，帶起團隊士氣，最終獲得最有價值球員，賽後如釋重負的梅西感謝上帝，也感謝一路相挺的阿根廷球迷。

回顧過去，19歲的梅西在2006年首度站上世界盃舞台，當時地2場交手塞爾維亞與蒙特內哥羅，踢進生涯首進球，阿根廷此役6:0大勝，不過2010年梅西陷入低潮，整屆都未有進球，最終止步八強。

接下來的2014年世界盃，梅西3場小組賽都有進球，無奈16強後開始陷入「進球荒」即使闖進決賽也無緣大力神杯，直到本屆小組賽第三場梅西才再度破門，生涯5次進球阿根廷都能贏球，可說是贏球保證。