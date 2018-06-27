周三041 世界杯 墨西哥VS瑞典

地點：葉卡捷琳堡體育場

場次：2018世界杯小組賽第3輪

預計天氣：20度 陰

草帽軍保平爭勝

墨西哥隊在先後擊敗德國隊和韓國隊之後在F組領跑，不過本組的四支球隊都沒有被淘汰也都沒有能夠確定晉級，對於墨西哥來說，目前積6分的他們在小組領跑，出線形勢也是最為樂觀的。本場比賽他們只要打平就可以鎖定小組頭名，如果輸球且德國獲勝的話，三隊同積6分他們仍有可能出局。上一輪比賽奧索里奧讓阿爾瓦雷斯取代阿亞拉出任右後衛，前者表現尚可，本場比賽球隊應該會繼續維持上一場比賽的首發陣容。墨西哥在面對瑞典隊的歷史交鋒當中並不佔優，在身體上處於劣勢的他們如何揚長避短是奧索里奧面臨的最大問題。

海盜無路可退

瑞典隊首戰擊敗了韓國隊，但是上一輪比賽卻被克羅斯讀秒絕殺，這是瑞典隊在世界杯歷史上第8次在領先的情況下被對手逆轉。目前他們積3分排名小組第三，本場比賽必須要全力爭取才有可能出線，畢竟德國隊有很大的機會擊敗韓國隊。上一輪比賽因為送給德國隊絕殺的自由球，中場杜爾馬茲遭到了國內網友的口誅筆伐，不過瑞典全隊上下一致表示支持杜爾馬茲。球隊前兩輪的表現還算不錯，主帥安德森應該不會對主力陣容進行調整。本場比賽兩支球隊都沒有球員傷停，都可以排出最強陣容出戰。

交鋒歷史：

兩隊在歷史上交戰過9場，墨西哥隊2勝3平4負處於下風。

預測首發：

墨西哥（4231）：奧喬亞/加拉多、赫克托-莫雷諾、薩爾塞多、阿爾瓦雷斯/瓜達爾多、赫克托-埃雷拉/洛薩諾、貝拉、拉雲/埃爾南德斯

瑞典（442）：奧爾森/奧古斯丁松、格蘭奎斯特、林德洛夫、盧斯蒂格/福斯貝里、埃克達爾、塞巴斯蒂安-拉爾松、克拉松/貝里、托伊沃寧

比賽分析：

本場澳門給到了主讓平手低水，即時盤升盤至平半高水。在墨西哥小組賽2連勝的情況下，面對瑞典隊初盤無法讓球，並沒有給到主隊足夠的信心。依靠升盤來抬升上盤的熱度並不明智，本場上盤恐難高估。比分可以選擇0：0、1:1這樣的投注選項。

（老K）