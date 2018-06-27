經過一番苦戰，梅西率領阿根廷隊驚險晉級16強，而非洲雄鷹則遺憾出局。不過，賽后就比賽中裁判拒絕判罰給奈及利亞第二個點球一事，切爾西名宿德羅巴在接受採訪時表示：比賽中裁判拒絕給予奈及利亞第二個點球令他感到失望。

在奈及利亞通過點球扳平比分后，他們本有機會反超比分，但對於阿根廷大將羅霍的疑似禁區內手球，主裁判拒絕判罰點球。對此，德羅巴給出了自己的看法。

「我認為這是裁判做出的一個錯誤決定（不給奈及利亞第二個點球），這是防守者的失誤，他沒有很好地閱讀到皮球的線路。裁判也很難再次判罰點球，因為這會讓阿根廷喪失出線資格。如果奈及利亞獲得了他們這次點球機會，羅霍就沒法打入制勝球了。」

對於奈及利亞隊在本屆杯賽的表現，德羅巴表示：「奈及利亞的表現征服了一切。但我很失望，因為他們本有機會得分和殺死比賽。他們對陣克羅埃西亞隊的第一場比賽有些遺憾，但對冰島隊那場他們打得很好，而今天我們看到了真正的奈及利亞隊。」

（黎洋俠）