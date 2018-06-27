日期:6月27日消息，據美國媒體報導，NBA進入休賽期，很多球員都可能要改換門庭。日前有消息稱，克里夫蘭騎士側翼球員羅德尼-胡德已經被不少球隊盯上了。

記者喬丹-舒爾茨日前透露，騎士球員胡德已經被很多球隊看中了，他們希望得到這位能投能突的年輕側翼。

「有內幕消息稱，公牛、步行者和鵜鶘都在關注騎士的受限制自由球員羅德尼-胡德，這三支球隊包括騎士自己，也都對這位25歲的側翼很有興趣。」舒爾茨在推特上寫道。

胡德上賽季在騎士表現一般，出場21次，先發11次，場均得到10.8分2.6籃板1.4助攻，命中率44.2%，三分命中率35.2%。但是他此前在爵士效力時表現很好，那時候他場均能得到16.8分2.9籃板1.7助攻，三分命中率38.9%。

胡德目前還處在新秀期，他的合同是4年643萬美元，今年年薪只有240萬。不過相信他的新合同一定會比現在大很多，千萬級也並非不可能。

（咕噠）