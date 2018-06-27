3X3黃金聯賽周末落下帷幕，代表合乾利隊、來自新疆師範大學的亞力昆不僅隨隊收穫了本站的冠軍，個人還打破海馬反引力挑戰的記錄，創下了摸高3.49米的新紀錄。

亞力昆並非參賽者中身高最高的，在競爭者中，還有2米04的選手。但他的表現從第一輪就讓人壓力倍增。第一輪，亞力昆就跳出了3.36米的成績，艷驚四座。其他對手都沒有對他構成威脅。

第二輪比賽時，因為貼紙的原因，他沒有成功。只能選擇再次挑戰。經過短暫的調整，他在大家的喝彩聲出給出了3米49的絕佳成績，一舉打破數月來的記錄，成為了不僅成為「反引力大戰」烏魯木齊的的冠軍，也是開賽以來的最佳成績。

然而被問及出色的彈跳是否時身體天賦時，這個害羞的維族男孩兒直言，「不不不，我的彈跳都是我自己練出來的。我每天蹲杠鈴，練力量，才有了現在的能力。」

（晨曦）