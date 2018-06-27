嚴以律己下午三點後就不飲酒 上午卻喝好幾次NOWnews今日新聞 (2018-06-27 11:04)
陳姓粗工已三次酒駕，開始嚴以律己下午三點後就不飲酒，但三點前卻可能喝了好幾次；日前再度酒駕因臉色潮紅被警攔查，酒測值達0.41mg/l，陳男腦袋喝暈了，還表示「還沒有超過25啊」，與員警盧了半天後被第四次依公共危險罪移送台中地檢署法辦。
陳男騎機車被第三警分局交通分隊攔下時，表示有飲用1瓶半的啤酒，並坦承因曾犯酒後駕車，駕駛執照也因此被監理站吊銷了，陳男非常自信認為自己飲用一瓶半的啤酒，酒測值不會超過，結果測得酒精濃度0.41mg/l。
當警方告知陳嫌酒精濃度已經超過刑法標準值時，陳嫌摸摸自己的頭，真想不透啊！酒測怎麼會是超過的呢？一臉莫名其妙，想想自己明明喝的不多啊，還跟警方盧「0.41mg/l沒有超過25啊」。
警方研判陳嫌不會只有喝1瓶半啤酒，在此之前一定還有喝過其他酒，才造成這麼高的酒精濃度，陳嫌坦承早上有飲酒，本身是從事粗工，表示「因為天氣熱嘛！但我都是規定自己下午3點以後不能再喝酒的」，警方發現陳嫌看似嚴格的規定，因為只對飲酒最後時間的設限，而在此時間的飲酒次數卻不加設限，有可能一天也喝好幾次，實在是讓警方啼笑皆非。
※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※
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