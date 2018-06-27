（中央社記者張茗喧台北27日電）游泳教練陳薇涵3年前到八仙樂園玩，意外遇上塵爆，回憶這1000多個日子，她從一開始對未來感到絕望，到現在已能坦然接受，笑稱既然不知道人生會遭遇什麼，不如好好享受當下。



新北市八仙樂園民國104年6月27日晚間舉辦Color Play Asia彩色派對發生粉塵爆炸，造成15人死亡、499人受傷，至今屆滿3週年。



台北榮民總醫院當時收治43名患者，其中6人燒傷面積超過80%、占全國1/4，今天舉辦傷友回娘家活動。



今年27歲的傷者陳薇涵，過去曾是游泳教練，就在3年前的今天，她和3個朋友一起到八仙樂園玩，才進場10分鐘就發生意外。



「真的蠻倒楣的」，陳薇涵受訪時苦笑說，事發當下根本不知道發生什麼事，只記得身旁一片火海、到處都是哀號聲，直到逃出來才發現有一個朋友不見了，她又重回火場找人。



獲救送醫後她昏迷了一個多月，醒來的時候不知自己身在何方，也不知究竟睡了多久，但最令她難過的不是身上多達68%的燒燙傷，而是對於未來人生的迷茫，不知道往後的日子該怎麼辦。



陳薇涵說，還記得住院時，就連吃飯、上廁所都需要人幫，生活過得很沒尊嚴，出院後礙於身上大片傷疤總是引來異樣眼光，有一陣子也很不願意踏出家門，塵爆的陰影在她心中久久無法散去，除了看到瓦斯車會擔心爆炸，走在路上也害怕招牌掉下來，過了好陣子才走出陰霾，現在也能重拾最愛的游泳運動。



事發3年，陳薇涵歷經40多次大小手術，無數日子的痛苦復健，但談起過去種種卻是一臉雲淡風輕，一身簡便的短袖衣褲，露出火在身上留下的印記，她笑說：「既然不知道下一秒會發生什麼事，不如別太在意他人眼光，好好享受當下。」



陳薇涵在北榮住院時的「室友」葉如畇今天也回到北榮，兩人一見面就相擁大笑，稱對方是受傷時最要好的戰友。



今年25歲的葉如畇，當時僅是一名就讀二技護理系的學生，事發當下她全身受傷面積高達65%，但她不顧自身傷勢，仍一再要求家人幫忙照顧朋友，也是北榮最後一名出加護病房的傷友。



過去熱愛戶外活動、喜歡曬太陽的葉如畇，傷後因皮膚散熱能力變差，幾乎不太能曬太陽，但她仍透過線上課程如期完成學業，並且在家人支持下漸漸接受現在的自己，目前也在診所擔任護理師，希望透過自己的力量照顧別人，讓生活重回正軌。（編輯：黃于）1070627