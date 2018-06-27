丫頭「童顏巨乳」魅力夯 她拒拍寫真理由網友狂讚NOWnews今日新聞 (2018-06-27 11:15)
30歲藝人丫頭（詹子晴）有張甜美臉蛋，招牌娃娃音讓她深受不少粉絲喜愛，平時穿著也多以日系可愛風為主，殊不知小妮子身材其實相當有料，過去代言美胸衣時曾大方放送豪乳，也不時在社群曬出深溝辣照，讓出版商看準她「童顏巨乳」潛力，邀請丫頭拍攝寫真集，沒想到卻被她婉拒，身為「憲憲家族」一員，連老闆吳宗憲出面也沒用！
▲丫頭的身材其實超有料。（圖／翻攝丫頭IG , 2018.06.27）
據《周刊王》報導，有出版商看中丫頭的好身材，力邀她「寬衣解帶」拍寫真，不過都被ㄚ頭SAY NO，甚至老闆吳宗憲親自詢問意願，也都被她拒絕，因為ㄚ頭認為：「我不喜歡把身體給別人看，我的身體只留給我的老公！」別於線上許多靠裸露賺錢的名人，ㄚ頭的堅持獲得粉絲一片讚賞，也難怪她的人氣越來越高！
▲出版商看中丫頭「童顏巨乳」潛力，邀她拍寫真集。（圖／翻攝自Youtube，2018.06.27）
▲丫頭個性單純天真，獲得許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自丫頭臉書，2018.06.27）
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