暑假即將來到，台中市葫蘆墩文化中心「得來速才藝小學堂」及樂暑假藝文研習班，規畫一系列豐富充實、互動成長及激發創意的多元才藝課程，即日起開放報名，讓成人及孩子們在今年的暑假盡情歡樂一「夏」!



「得來速才藝小學堂」從7月7號到8月26號，每週六、日辦理二場次手作小物課程，使用熱縮片、打包帶、氣球、鋁線、黏土、蝶谷巴特等媒材，打造實用生活小物，還有紙機關、手工皂、萬用膏、護唇膏教學。



今年度邀請國寶級藺草大師林惠津傳承編織技藝，教授隔熱墊及飲料提帶編作，另外規畫一系列漆器體驗，製作貼葉蒔繪漆盤、變塗項鍊、漂流鳥笛等。所有年齡民眾均可參加，透過手作時尚物件妝點居家，療癒心靈、沁涼消暑！



「樂暑假兒童藝文研習班」於7月3號到8月16號，週二到週五開課，針對國小學童辦理觀察達人養成班，帶領孩子瞭解自然生物的浩瀚世界從而關懷生態環境。另外夏日手作、想畫一夏、塗鴉彩繪、製皂樂趣等活動則運用繪畫及各式媒材，經由手腦並用激盪創作能量，培養孩子的美學知能。



課程相關資訊公告在中心網站http://www.huludun.taichung.gov.tw的最新消息，報名請洽葫蘆墩文化中心服務臺25260136分機9。



