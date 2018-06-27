泰梅爾會彭斯 盼巴西非法移民親子早日團聚中央社 (2018-06-27 11:08)
（中央社巴西利亞26日綜合外電報導）巴西總統泰梅爾（Michel Temer）今天會晤美國副總統彭斯（Mike Pence），雙方討論受困美國南方邊境巴西孩童的命運，希望他們能早日與親人團聚。
泰梅爾告訴記者：「我指出，如果巴西孩童家屬期望他們回國，我國政府已經準備好要將孩童運返，兩國當局也將對這個議題持續保持聯絡。」
約50名巴西孩童在美墨邊境被帶離父母後，目前還留在美國庇護所內。
美國短暫對非法移民執行「零容忍」政策期間，超過2000名孩童與雙親被拆散，他們大部分來自中美洲，現住在數間庇護所中，受美國衛生及公共服務部（HHS）照料。
泰梅爾說：「這對巴西社會和政府是個極度敏感的議題，我請（彭斯）特別關注此事，確保家庭早日團圓。」他並感謝彭斯合作的「意願」。
彭斯表示：「我們努力協助家庭團聚，包括被捲入這波非法移民事件的巴西家庭。」
他並堅稱：「美國是人類史上最歡迎移民的家。」
但彭斯也說，還沒準備好合法入境美國的人應該留在家裡。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070627
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