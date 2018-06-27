六月畢業潮，許多人有新就業、轉職的規劃，乾癬患者在求職上通常會比較辛苦，尤其是乾癬徵狀出現於衣服遮不住的地方，像是頭部周圍、髮際線、頭皮，甚至連指甲也有乾癬，容易被誤認為灰指甲，這對於需要與客人接觸、互動的工作，如服務業；又或是要直接向顧客展示商品的行業，往往因露出手部而倍感尷尬，且易因乾癬影響其專業表現。

馬偕醫院皮膚科王硏人醫師表示，臨床上曾收治一名30多歲的新娘秘書，每當要幫新娘編頭髮或化妝時，總擔心新娘以為是灰指甲，讓她在工作上深感困擾，影響專業表現；再加上頭皮也會掉下一片片的大塊皮屑，使周遭的人易誤會她不注重衛生，漸漸地讓她開始擔心乾癬可能影響收入來源。經醫師建議，使用生物製劑治療後，新娘秘書的乾癬病灶已改善，大幅提升工作信心！

跨出乾癬治療第一步：三個手掌影響生活品質、應正確就診皮膚科

王醫師解釋說明，若是病灶在手部指甲出現，一般民眾會認為是灰指甲，害怕被傳染；而有些患者則是病灶嚴重到手掌、手背長膿泡，或膿泡乾掉形成紅色的疹子，嚴重影響生活品質，而這些衣服遮不住的病灶，不但會影響旁人對患者的觀感，也會影響其工作專業表現，容易對工作產生沮喪感及打擊自信心，更甚者，還會對收入造成影響。

為求改善乾癬，第一步應是先到皮膚科就醫確立診斷，才有機會在正確的治療下改善現況。第二步是瞭解患者對治療的期待：醫師能針對患者的需求及期待，評估乾癬病灶的面積與嚴重度，進一步檢查血液、肝、腎功能，選擇合適的口服藥，加上紫外線照光治療。王硏人醫師表示，目前已有生物製劑能改善難以治療的手腳掌的膿泡型乾癬、頭皮、指甲周圍的乾癬，是患者一大福音。

目前已有生物製劑能改善難以治療的手腳掌的膿泡型乾癬、頭皮、指甲周圍的乾癬，是患者一大福音。

健保有條件給付中重度患者生物製劑

乾癬雖是一個非常複雜的免疫疾病，但王醫師強調，現在已有生物製劑可作為治療選擇，阻斷發炎機制，改善治療成效。目前針對乾癬患者各種嚴重度的治療，健保均有給付，嚴重度高的患者符合特定條件後，亦可給付使用生物製劑，而每種生物製劑均有不同的作用機轉，例如IL-17抑制劑、IL12/23抑制劑、TNF-α抑制劑等等，且不管是哪一種生物製劑，在注射之前都需要做風險管理評估，檢查是否有B，C型肝炎及潛伏性肺結核。

別因追求根治而誤信偏方 減少壓力、擁有健康作息才是治乾癬良藥

王硏人醫師提醒患者，控制乾癬還須留意兩點，才能避免惡化，第一點，「乾癬不能根治但可以控制，切莫聽信任何可以根治乾癬的治療方式」；第二點「適度調節壓力及健康減重」。關於第一點，診間看到患者全身發炎潰爛的回診就醫，一問之下才知有不肖業者利用患者追求根治的心理，去煽動患者購買來路不明的草藥，然而往往這些草藥都沒有經過衛生安全檢驗，反而讓病灶更惡化。第二點應「適度調節壓力及健康減重」，職場上免不了壓力，但壓力卻是潛在影響乾癬嚴重度的因子。

馬偕醫院皮膚科王硏人醫師表示，治療乾癬需要醫病一起努力，共同討論治療期待與目標，才能有良好的治療效果。

臨床上王醫師也曾收治一名室內設計師患者，凡遇到熬夜畫圖，乾癬就變得很嚴重，再加上熬夜吃消夜，長期下來體重增加並有脂肪肝，若是碰上交稿壓力增大，乾癬也跟著大爆發，深感身體變差、工作做不好，陷入惡性循環，經醫師建議，使用生物製劑治療後，不僅病灶改善，也提升治療的信心及動力，目前這位室內設計師已養成規律作息，早睡早起，吃健康食物，體重不但減輕二十多公斤，連脂肪肝也改善，不但因提升工作效率交出好作品，也減少壓力，現以健康的身體繼續室內設計師工作。

扭轉乾癬人生！醫病一起來，乾癬不再是職場阻礙

王硏人醫師呼籲，以下四點是保持正循環的重要環節：藥物、生活作息的管理、體重控制，及減少壓力源，謹記這四點並落實執行，都能看到很好的成效。此外，馬偕醫院在乾癬照護上，有醫師及乾癬個管師提供全方位治療協助，並定期追蹤患者是否有遵循醫囑、按時用藥、照光。乾癬是能穩定控制的疾病，倘若患者在意自身外觀及健康，應以更積極的方式來面對，治療乾癬需要醫病一起努力，共同討論治療期待與目標，才能有良好的治療效果。

本衛教訊息由台灣諾華協助刊登

原文網址 http://www.top1health.com/Article/242/57972