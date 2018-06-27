日本皇室兩年內要第二次嫁女兒，日皇明仁的已故堂弟憲仁親王的小女兒絢子，要嫁為民婦，她將放棄皇室身份。



現年28歲的絢子公主，將下嫁比她年長四歲的一個船運公司職員，他倆交往不到一年，將在今年八月訂婚，十月結婚。



絢子公主大學唸的是社工，擁有碩士學位，她的母親與男方父母在公益活動上結緣，兩家適婚年齡的兒女，也經由這層關係認識，進而擦出火花。



按照日本皇室典範，公主嫁給平民，必須放棄皇室身份，絢子公主可以領到一筆大約和三千萬台幣的皇室禮金。



絢子公主因為不是天皇直系，媒體沒那麼矚目。



