(健康醫療網／記者關嘉慶報導)

台灣有「近視王國」的稱號，為能預防學童近視，新北市自民國104年起推動「護眼方案」計畫，凡國小一至六年級，不限戶籍皆可免費接受每年一次視力檢查，共19萬9,762名國小學童受惠；而自護眼方案施行後，根據統計，國小一、二年級的近視率已逐年下降。

國小一、二年級學童近視率分別下降6%、3%

根據新北市衛生局統計，自104年實施護眼計畫，國小一、二年級學童的近視率陸續下降，分別下降6%、3%，從29.1%下降到23.0%，以及40.9%降到37.9%，且參加護眼的學童每年近視平均增加63到73度，低於全國平均值的100至125度，有效減緩近視增加之幅度。

新北市與連江縣共享醫療資源 一同愛護眼睛

有鑒於離島眼科醫療資源缺乏，新北市特別送一份Eye的大禮給連江縣，共同打擊學童惡視力，連江縣國小學童只要於暑假期間持「家長同意書」及「個案紀錄表」，自107年7月1日起至8月31日止，至新北市合約眼科醫療院所，即可享受免費的專業視力檢查！連江縣長劉增應指出，趁著暑假期間學童與家長大都會赴臺短期旅遊期間，希望透過結合跨縣市的醫療合作，將連江縣的學童也納入護眼方案對象，提供學童及家長完善的視力保健服務。

避免孩子高度近視 定期視力檢查+用眼習慣自主管理

新北市長朱立倫表示，3C產品盛行加上學童錯誤使用習慣，都會讓近視惡化。避免孩子高度近視除定期視力檢查外，家長可協助學童自主管理，用眼30分鐘休息10分鐘；閱讀姿勢端正且眼睛距離書本35公分；使用3C產品不多於1小時並多從事戶外運動，才能讓孩子遠離近視，並促進親子互動關係。

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