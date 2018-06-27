▲行政院長賴清德。（資料圖／NOWnews）

《空汙法》近日於立院三讀通過，疑似因為修法太操勞，行政院環保署空氣品質保護及噪音管制處科長周禮中，昨晚在辦公室昏倒送醫急救，行政院長賴清德今（27）日前往醫院探視周禮中，表達對周的關懷與對家屬的鼓勵。

環保署副署長詹順貴昨表示，近來協商《空汙法》對同仁太操，同仁這幾天要隨時盯進度，法案通過後，後續許多汽機車排放標準、移動汙染源抵換固定汙染源等問題，都需要同仁對外說明。周禮中本身血壓高，加上最近太操勞，26日晚間約8時在辦公室昏倒，在醫院裝葉克膜急救。

周禮中送醫急救時，狀況確實很不好，一度無心跳，但今早傳來好消息，周已恢復心跳，做了心導管手術裝了三根支架，不過仍在加護病房中。

