(健康醫療網／記者林怡亭報導)

NGO國際盛事在台舉辦 18國分會代表共襄盛舉

亞太地區透明組織年會，於本月25日至28日在台舉辦，此次年會目的在凝聚亞太地區各國反貪腐共識與建立未來的合作，共有18個國家的四十多位分會代表出席與會。國際透明組織主席盧比歐博士親率多位總會幹部蒞臨指導，行政院賴清德院長亦親臨進行開幕致詞。

舉辦論壇對話 推動醫療透明化與互信

在此國際盛事中並舉辦「醫藥透明論壇」，會中邀請衛福部社會保險司商東福司長、台灣病友聯盟理事長楊志良、醫療改革基金會副執行長朱顯光、台北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌及GSK倫理與法規遵循總監Abam Mambo-Doh齊聚一堂，透過政府、醫師、病患、民間團體及廠商等利益關係人用不同角度的觀察與分享，以對話的方式，探討透明化與互信在醫療體系中的重要性，期望建立共識，促進醫療環境的公開透明，實踐誠信以及病患權利優先的目標，進而提升社會大眾對醫療體系的信任並增進病患福祉。

透明組織與醫藥界 共同期許落實產業誠信與透明

台灣透明組織執行長方凱弘表示，15年來台灣透明組織所倡議的許多廉政價值與想法，現今均已變成法律和政策。而本次的醫藥透明論壇，正是透明組織與企業合作，推動企業誠信與透明倡議的第一步。未來也期盼有更多的夥伴加入行列，一同推動誠信與透明的落實。

受邀與會的GSK甫於2017年獲得「全球臨床試驗透明指數第一名」殊榮。GSK倫理與法規遵循總監Abam表示，身為一家承諾致力於研發和上市優良產品，以符合全球患者和消費者需求的公司，GSK理解我們需要與所有利益關係人建立「信任」；而這就是為什麼我們持續把「透明化」做為公司的核心價值之一，並且是不論成功或失敗皆公開所有臨床試驗結果的醫療保健公司。Abam同時呼籲各界一起合作，共同推動醫藥環境公開透明，帶給病患值得信賴及安全的醫療品質。

奠定醫病互信基礎 共創優質醫療環境

台灣病友聯盟理事長楊志良指出，透明是醫病關係信任的基礎。以台灣即將實施的病人自主權利法為例，就需要高度的資訊透明才能讓病人充分參與決策。此外，除了醫療制度的改革外，病人的觀念也需與時俱進，學習自我賦權，主動向醫師提供完整的資訊，才能建立彼此的信任，為病患做出最好的治療選擇。

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