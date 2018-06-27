通緝犯高分貝聚賭 警循聲逮人起出毒品中央社 (2018-06-27 11:00)
（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市警局中壢分局內壢派出所昨天傍晚接獲線報指出，中壢區一處民宅內疑似有人聚賭，警方前往現場除了發現骰子等賭具，還有海洛英等毒品及分裝器，全案訊後依法移送偵辦。
桃園市警局中壢分局今天發布新聞稿表示，內壢派出所昨天下午5時接獲民眾報案指出，附近一處民宅聲音吵雜，疑似有賭博情事，警方循聲前往臨檢發現屋內共有5名男子，但除了骰子等賭具，還查獲一桌子的毒品。
警方調查發現，這5人不但都有毒品前科，其中46歲的劉男目前更遭毒品通緝中，但5人表示只是在房內玩骰子遊戲，至於現場的一級毒品海洛英68公克、二級毒品安非他命413.6公克、安非它命吸食器二組、電子磅秤、分裝袋等物，則辯稱是郭姓友人寄放。
警方表示，5人經尿液初篩一、二級毒品均呈現陽性反應，由於現場擺滿毒品又有分裝器具，警方懷疑5人正在進行毒品交易及販賣情事，全案訊後依毒品危害防治條例移送桃園地檢署偵辦。（編輯：梁君棣）1070627
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