【中央網路報】

奇美食品 幸福工廠 -大門奇美食品 幸福工廠-功夫豚骨拉麵套餐思慕昔-夏日涼扇思慕昔-台北永康街本館CPO GEAR 中華玩家戶外裝備台中—春田210台南—七淘米玩具嘉義—七淘米玩具 一期一會的蠟筆小新電影版，今年走正義武術風，《功夫小子之拉麵大亂鬥》將於8月10日上映，特別在暑假由北至南打造了許多不同風格的期間限定電影主題形象店，準備讓你打卡打到手痠。最大的電影主題形象店在台南「奇美食品-幸福工廠」，小新與春日部防衛隊換上功夫裝首次進駐，從入口處至店內，都可以捕捉到小新、正男、風間、阿呆及野原一家等人，還推出限定「功夫豚骨拉麵套餐組」，更有超好玩的互動遊戲，現場不限消費金額，只要憑發票或入場參觀的門票，就可免費拿到小新粗眉毛貼紙，讓你立即化身為功夫小子的蠟筆小新，還有更多好玩好吃的期間限定活動，今年暑假讓我們一起化身成為功夫小子，守護正義保護心愛的人。（活動訊息詳見『奇美食品 幸福工廠』粉絲團）。暑假當然要吃冰，夏天一定要到芒果冰店報到啊！今年小新電影和『思慕昔』首度合作，分別在台北永康街和台中打造蠟筆小新電影主題門市，讓可愛的小新和春日部防衛隊，一邊打著軟Ｑ拳，一邊陪你清涼一夏，現在至全台思慕昔門市吃冰，還有機會將小新限定涼扇帶回家，更多活動訊息詳見『思慕昔15號本館』粉絲團。今年小新電影主題是功夫，視覺上充滿濃濃的中華風，因此特別選上平價港點、奢華享受的港點餐飲「蒸豐吃處」合作，結合了武功與中華街的豐富元素，選定人潮眾多的板橋和三重門市設計出令人過目難忘的小新電影主題形象店，讓今年暑假多了拍照打卡的新選擇，而且7月起至8月31日止只要憑《功夫小子之拉麵大亂鬥》的電影票根或雜誌活動頁面訊息，就可至三重或板橋門市兌換招牌小鮮包一份。（活動訊息詳見『蒸豐吃處 Sweet Dim Sum』粉絲團）。今年小新電影的起源《功夫小子之拉麵大亂鬥》是因為正男糾大家一起學「軟Q軟Q拳」，為了讓大小朋友能一起加入這個行列，「武林文創」獨家推出「軟Q軟Q拳」創意體驗活動，春日部防衛隊所有成員小新、正男、風間、阿呆及妮妮各自有一個功夫大絕招，只要小朋友學會了，就可以立刻變身成保護地球的小英雄，再也不怕壞人的威脅！報名活動訊息詳見『武林文創』粉絲團。全台瘋搶小新電影海報 小新身影遍佈全台小新電影主題門市襲捲全台，粉絲還發起「自己的海報自己貼」的活動，各種行業都加入，從KTV、診所和咖啡廳通通都有，小新身影已遍佈全台，摩拳擦掌等著8月10日變身功夫BOY的電影《功夫小子之拉麵大亂鬥》上映!想知道《功夫小子之拉麵大亂鬥》後續還有哪些精采有趣的事情呢？快來一起追蹤蠟筆小新粉絲團：www.facebook.com/shinchan.movie.muse(蘇松濤報導)