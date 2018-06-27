【中央網路報】

漫畫1.神咒之蜜乳 1原作／吉野弘幸漫畫／佐藤健悦少年系列/32K/NT$130吸吮了傳說的呪乳（ｎｅｃｔａｒ）者，將會變身為神呪之戰士！由身為亞達爾侯國最後生存者的櫻公主從異世界召喚來的平凡青年塊‧涉里！可是當他吸吮了呪乳（ｎｅｃｔａｒ）之後，就會變身為令人畏懼的戰士……！2.荒川弘畫集 鋼之鍊金術師 全作者／荒川弘少年系列/菊8K/NT$1050荒川弘老師的經典作品「鋼之鍊金術師」睽違許久終於再次推出彩色原稿插畫集！本書收錄從2001年連載開始，到2010年連載結束這10年間，精選出來超過300張的彩色插圖！此外還收錄了荒川弘老師的作畫過程以及訪談問答錄，喜歡荒川老師和《鋼之鍊金術師》的讀者，千萬別錯過這部永垂不朽名作的重量級畫集！3.七龍珠外傳 轉生成為飲茶 全原作／鳥山 明漫畫／ドラゴン画廊・リー少年系列/36K/NT$100一個熱愛七龍珠的高中男生，因為想看前方短裙辣妹的小褲褲而意外摔落天橋，想不到他一醒來，卻發現自己處在七龍珠世界，而且成了……飲茶？雖然飲茶可以跟可愛的布馬交往讓他非常開心，熟知七龍珠的他卻立刻想起飲茶在未來必死無疑！為了保住一命，他決定利用自己對於七龍珠的相關知識，無論如何都要在這個強敵環伺的世界活下來！4.最強少年 項羽 1作者／大山タクミ少年系列/36K/NT$100項羽出生在始皇帝統治的時期，某年一顆隕石從天而降，上面還出現一行文字讓始皇帝大為震怒，下令把四周180公里以內的居民全部殺死，項羽親眼目睹父母親遭到秦國軍隊殘忍殺害，點燃他推翻秦國的怒火。後來認識了項梁，對方看他很有正義感，而且一心想推翻秦朝，於是就收他為姪子，並教他識字跟武功。5.雙葉家的姊弟 1作者／佃煮海苔男少年系列/32K/NT$130雙葉家的寧子與乙宏是雙胞胎的高中生姊弟。與被當作是劣等生的乙宏成對比，寧子不但成績優秀、眉清目秀，還當上了學生會長。可是真正的她其實是個只要找到機會就會黏著弟弟不放的撒嬌鬼！？6.八雲小姐想要餵食。 1作者／里見U少年系列/32K/NT$130獨居寡婦‧八雲某天因為做了太多菜，於是分給住在隔壁的高中男生‧大和吃，結果對方站在門口就把食物都吃光了。看著對方狼吞虎嚥又像是獨自居住，於是便邀請大和以後每天來家裡吃飯。八雲看著對方吃得津津有味的模樣也覺得很滿足，雙方就在這樣的情況下，交流日益加深。7.快樂結局。 happy end 1作者／有田イマリ少年系列/32K/NT$130小茜從都市搬來姊姊任教的鄉下居住，並在這裡結識了無可取代的朋友們。過著快樂的生活，直到她打破了每天必定要寫學級日誌的規矩，她的生活就突然改變，被姊姊與朋友們無情地殺害。但當她發覺的時候，時間竟回到了轉學過來的第一天？這個和平的鄉下似乎隱藏著某些秘密。讓人目不轉睛的懸疑故事。8.死亡筆記本 完全收錄版 全漫畫／小畑健原作／大場つぐみ少年系列/特32K/NT$990引爆話題的超驚人完全收錄版！姓名被寫在這本筆記本上的人類就會死，死神路克把一本「死亡筆記本」掉在人間界。兩個被選上的人──「夜神月」和「L」的壯烈之戰就此展開！前所未有的刺激懸疑大作！9. 鋼之鍊金術師 4格 全作者／荒川弘少年系列/25K/NT$160本書將畫在單行本最後附錄、TV動畫版特典，以及其他各處的「鋼之鍊金術師」4格漫畫集結成冊！除此之外，還收錄了特別為了本書所畫的全新4格漫畫！為了鋼鍊4格漫畫迷特地鍊成的極致典藏書籍！（封面設計中）10.學園冰河期~熱血教師物語~II 1作者／門田昌子少女系列/36K/NT$100《學園冰河期》系列作第二部登場！不破英治來到蓮見高中還不滿一年，來到新學期卻成了3年級的班導，讓他備感壓力，深怕自己無法勝任。這次班上也轉來一位新同學‧香坂愛，而她的哥哥正是相當愛慕不破的阿邦！11.蜜桃女孩NEXT 1作者／上田美和少女系列/36K/NT$100外表火辣內在純情的女高中生小桃，在東寺和岡安之間猶豫不決…三人在十年後的27歲再度見面，已婚的東寺的太太車禍去世，襁褓中的女兒被岳母搶去照顧，他失去了活下去的動力…昔日天敵沙繪找他一起阻撓岡安和小桃結婚…12.獨占我的英雄 Ⅶ 全作者／ありいめめこ紫界系列/32K/NT$130「不管誰說什麼，我都喜歡你。」在感人求婚後的生活。雖然發生過「一起住」這～麼一個甜蜜事件，卻始終無法實行…？在這段期間，支倉和健介之間也發生了重大變化…？本書也收錄獨占男友2人的相遇，以及描寫阿重內心掙扎的番外篇★大家都各自過著自己的青春生活！13. GELATERIA SUPERNOVA royal vanilla 全作者／キタハラリイ紫界系列/32K/NT$130在交友網站的留言版上認識，維持將近一年的純粹肉體關係之後，政田和里谷終於成為戀人。有一天，里谷接獲即將到大阪出差的通知，得分開兩個星期。從未長時間分開的兩人因意料之外的事而錯過。到目前為止，從未主動喜歡上別人的政田，察覺到自己的內心當中，萌生出以往從未嘗過的感情。14.獸人與少年Ω的命定契約 1（首刷限定版）作者／羽純ハナ紫界系列/32K/NT$240（首刷限定版）、NT$130（普通版）雙親過世，和妹妹一起在教會成長的Ω達特，希望能在發情期來之前可以獨立生活，因此賣身賺錢。此時達特發現了，在教會裡迎接發情期的Ω孩子們，會暗中被賣到黑市。為了能早日帶著妹妹離開教會，達特被引誘到從事危險工作的場所…但是發情期卻突然來到。就在第一次遇到發情期的達特幾乎失去意識時，眼前卻出現了黑狼獸人的身影。15.不自覺的戀愛情事 全作者／S井ミツル紫界系列/32K/NT$130神崎駿極端厭惡跟自己同時進公司、工作能力並不比自己好，卻早早升上主任的一之瀨蒼馬。雖然在同一部門，卻從沒給對方好臉色。然而上班中還玩成人玩具卻被一之瀨發現，居然也就順勢發生關係……？更沒想到一之瀨竟然提出，在神崎找到更好的情人前，要幫他處理性慾？這下該怎麼辦？16.我是離家出走的貓 全作者／仁神ユキタカ紫界系列/32K/NT$140超不受歡迎的臭臉牛郎──三毛原，某天在路上遇到一個年齡不詳的美少年。這為自稱是「貓」的少年，問三毛原願不願意收留自己一個晚上。因為不忍心看貓獨自在街上流浪，再加上一點點私心，三毛原便把貓帶回自己家。萬萬沒想到貓居然三更半夜偷襲自己，讓自認為是喜歡女生的三毛原跟男人有了第一次！？17.武士冰淇淋★ 全作者／海行リリ紫界系列/32K/NT$130青梅竹馬的星睽違十年再次出現在慧的面前，記憶裡嬌小可愛的愛哭鬼成為了男子氣慨十足的費洛蒙男子，慧面於與過去截然不同的星感到十分不知所措，即使星主動親近，仍舊無法讓慧放下過去坦然地接受現在的星，兩人的感情是否還能夠回到過去？18.泰迪熊的告別方法 全作者／楽田トリノ紫界系列/32K/NT$130愛上哥哥的雪宇，為了發洩內心的情慾，而將哥哥的朋友・匡當作替代品。然而漸漸地，雪宇的內心卻對匡開始產生異樣的情緒。雪宇為了忘掉匡而與其他的男人上床，卻發現自己無法再從別人身上得到快感。而一直以來都默默喜歡、暗中守護著雪宇的匡，又將如何採取行動呢？一場看似沒有回報的悲傷三角戀情，是否能夠有結束的一天——？19.我可愛的怪獸 全（首刷附錄版）作者／山本アタル紫界系列/32K/NT$140總是打扮成女孩、特立獨行的椿，在大學的入學典禮當天，便向初次見面的帥哥瑛太告白。意外地，瑛太竟然當場答應，開始了這段反差超大的戀愛。然而，雖然瑛太在私底下對椿疼愛有加，但身邊總是環繞著俊男美女朋友的他，卻警告異於常人的椿不准在學校與他說話？20.這裡是溫柔庭園 全作者／エンゾウ紫界系列/32K/NT$140藉著男女通吃的本領，曉良遊走在願意收留他的人之間，過著等同吃軟飯的生活，有一天因此被尋仇打倒在地。當曉良醒過來時，發現一個名叫「薰」的男人把他帶回家，而且把他當成了弟弟「護」。從未感受到家庭溫暖的曉良非常高興能夠得到這個歸屬，但也漸漸地希望薰看著的人是他，而不是虛幻的「護」。21.遵命、命運之神 上作者／さちも紫界系列/32K/NT$130一夕之間，東條葵從名門望族的後人淪落為處處侍奉他人的執事之輩，與貼身執事‧宮內一同住進西園寺家，迎來嶄新的生活。然而，作為西園寺家繼承人的次郎卻總是處處針對他，始終拒絕他的親近，但葵依然止不住心底奔湧的愛意，渴望、愛慕著次郎，祈求對方能夠得到幸福──22.遵命、命運之神 下作者／さちも紫界系列/32K/NT$130身負西園寺家執事長一職的久藤是位對待自己與他人都十分嚴厲的惡煞，並與跟隨東條家原來的大少爺‧葵一同來到西園寺家工作的東條家原來的執事‧宮內處得水火不容，每天都吵得沒完沒了。但在得知宮內對葵的愛慕之情後，卻漸漸無法棄他於不顧。久藤難以自主地想去擁抱獨自承受這份壓抑之情的宮內，在回過神時，他早已陷入無止盡的單相思中。23.野薊花之戀 全作者／きゆひこ紫界系列/32K/NT$130本谷是個討厭與他人往來、獨自居住的上班族。他偶然在路上碰見了國中時期的好友，薊朔彌。由於對方無處可去，只好讓他住自己家。朔彌說自己在賣身，卻不肯明說當年失蹤、以及現在賣身的理由。但對本谷來說，阿朔就是阿朔，他在身邊就很開心了。然而有一天朔彌渾身是傷，哭泣著對本谷說「請你跟我做…」。兩人的關係究竟…？24.最終兵器男友 全作者／北畠あけ乃紫界系列/32K/NT$130一直以來只對無機物有興趣的宅男攝影師片城，奇蹟似地遇到自己的女神！突然出現在扮裝活動會場，因為社群網站瞬間爆紅的她名叫「Ｋ」。片城本來只想在一旁看著女神，卻不小心發現女神其實是男的？而且為了拯救女神，還被女神發現自己也在跟蹤他！25.無條件降伏論 全作者／いさか十五郎紫界系列/32K/NT$13030歲，沒錢，沒女友，在出版社打工的加古，某天，再次見到了在大學時期交往過的學弟‧北村。北村變成了事業成功的知名製作人，加古和他上了床。然而事後，北村卻用冷淡的表情對加古說：「就當我是花錢買了你的身體」。北村向為錢苦惱的加古提出了條件，錄取加古成為他的員工，但條件是要加古成為他的玩物。這是北村對加古的報復嗎？26.違反校規的戀愛！ 全作者／宮本リンダ紫界系列/32K/NT$130青葉學園裡分為彼此對立的普通科和農業科。其中農業科任意妄為愛搗蛋的櫻井，和普通科的頑固風紀委員‧東海林，更是水火不容。某天，東海林目擊了櫻井幫忙牛隻生產的樣子。櫻井認真的模樣讓東海林大吃一驚，從那之後，他就對櫻井的一舉一動相當介意。27.歌舞伎町男公關俱樂部 全作者／渦井紫界系列/32K/NT$130身為知名男公關俱樂部的第二把交椅，悠翔一直有個想要超越的對手，那就是與他同期進俱樂部上班的頭牌蓮司。因為不甘心屈居於蓮司之下，悠翔決定用酒量與蓮司一較高下！沒想到蓮司竟然假裝認輸，目的就是為了讓悠翔放鬆警戒把他給騙回家，而且還不惜對悠翔下藥，趁此機會把他給吃乾抹淨？28.靛藍色的心情 全作者／丸木戸マキ紫界系列/32K/NT$130因為恩師的喪禮，讓城戶跟木島這對過往同學再次重逢。木島曾是城戶憧憬的對象，在看到他的生活過得並不寬裕後，擔任小說編輯的城戶向木島提出改寫情色小說的建議。但這一切，只是城戶為了自己的私慾而特意佈下的棋局。然而兩人之間油然而生的情愫，卻讓整個計畫變了調……29.復仇遊戲 全作者／マヤミ紫界系列/32K/NT$130某天突然墜入谷底。原本處在人生超級巔峰期的滉，被已經訂婚的女友甩掉，出人頭地的希望也破滅，嘗到人生墜落谷底的滋味。沮喪的滉接近搶走女友的男子，想要復仇，不過那名男子居然是滉的跟蹤狂？30.與溺愛男友甜蜜同居中♡ 全作者／雨宮かよう紫界系列/32K/NT$130路德維克從事與法國葡萄酒相關的工作，某天，他長期接洽的日本客戶代表——泰征，來到巴黎辦公室與自己碰面。首次會面的當下，路德維克便對泰征充滿魅力的氣質一見鍾情，認定了他就是自己命中注定之人！31.請對我做糟糕的事吧 全作者／園千代子紫界系列/32K/NT$130本作當中一共收錄三篇作品。在標題作品當中，川嶋紓壓的方式是當情色直播主。不過有一天卻被屬下發現，而且那名屬下還是他的忠實觀眾…在「真實結局的回憶」當中，大學生受邀前往青森，陪伴一名大叔兩個星期。那名大叔出奇地溫柔，大學生情不自禁地喜歡上他，卻發現他即將結婚？「大叔和小惡魔」則是描寫一名上班族的奇遇…32.曖昧的巧合 全作者／いさか十五郎紫界系列/32K/NT$130剛離婚的上班族青柳某天在居酒屋吃飯，卻聽見一陣熟悉的沙啞嗓音，原來是高中同班的認真安靜同學——古橋。青柳客套地給了古橋聯絡方式，沒想到隔天古橋便約了他見面。實際上是超級足球迷的古橋，看球時熱情激動的表現，與平常嚴肅的模樣呈現出巨大反差，深深打動了青柳的心。7月輕小說書訊*以下內容為預定出書資訊，請以實際出書為準書籍介紹1. 獨占我的英雄 1 ～大人和小孩都不懂得戀愛～（首刷附錄版）作者／きのこまっしゅ。原作‧插畫‧監修／ありいめめこ簡介／遜咖不良少年勢多川是不良高中老師‧康介的學生兼小弟。對康介懷抱憧憬的勢多川，老是被他的一言一行耍得團團轉，兩人之間的關係似乎無法再僅止於此……戀愛絕對就近在眼前！有笑有淚有心動★超人氣漫畫『獨占我的英雄』終於推出小說版★★★32K／210元2. 帶著智慧型手機闖蕩異世界。10（首刷限定版）作者／冬原パトラ插畫／兎塚エイジ簡介／喚醒那個博士，真的沒問題嗎……？春日降臨布倫希爾德公國，當各國國王聚集在一起賞花時，櫻的記憶終於復甦。而這只是他們即將在由魔王治理的魔王國──賽諾亞斯碰上的動盪之序曲。而冬夜也終於找到最後的巴比倫遺跡，復活了在某層意義上不可喚醒的某個人──32K／240元3. 百鍊霸王與聖約女武神 14作者／鷹山誠一插畫／ゆきさん簡介／進軍神都格拉茲海姆！擊潰了對《鋼》討伐聯軍，從霍爾巴爾瑟手中救出被囚禁在精神世界中的莉法之後，儘管我軍已經兵疲馬困，勇斗仍然片刻不停地動身前往神都格拉茲海姆。與莉法成親、得到神帝的地位，對於早已預料到攸格多拉西爾即將毀滅的勇斗而言，這些是他必須盡快完成的事。可是，在神都等著他的，卻是尚未放棄野心的男人──32K／200元4. 異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術 9作者／むらさきゆきや插畫／鶴崎貴大簡介／坂本拓真原本是ＭＭＯＲＰＧ十字幻想曲的頂尖玩家，卻被召喚至異世界扮演魔王迪亞布羅!?下一個敵人是吸收眾多魔王的大魔王！？迪亞布羅認為維持現狀沒有勝算，於是前往拜訪劍聖，突破了人族戰士的極限。然而這時魔王軍卻大舉進攻要塞都市法德拉。冒險者埃米爾和領主加爾弗德雖然提劍抵抗，但敵人的實力卻遠超乎人們的預測……！？「呵呵呵……自稱大魔王卻連我都不認識嗎？真是無知至極！｣32K／230元5. 貓屋敷作家與簷廊上的編輯 全作者／砂原糖子插畫／笠井あゆみ簡介／從華麗的時尚雜誌突然被調職到單調的藝文雜誌，擔任編輯的晶川不得不在範疇天差地遠的職場從頭開始累積經驗。他被指派負責的作者本屋敷平，是個暢銷作家，卻以寫作超緩慢聞名。就算晶川頻繁拜訪，本屋敷依舊不為所動，老是待在簷廊和貓咪一起打瞌睡。一定要從這個男人手中拿到原稿，好讓同事們刮目相看──！然而某天晚上，晶川在偶然誤入的同性戀酒吧中遇到了本屋敷……？32K／230元6. 如果有妹妹就好了。9（首刷附錄版）作者／平坂読插畫／カントク簡介／繼相生初之後，第十五屆新人獎得獎者們的作品也陸續出版了。視那由多為偶像的笠松青葉好不容易才完成出道，可是她卻面臨到了嚴酷的批評聲浪。她的際遇讓伊月想起了剛出道時的自己，於是好心為她加油打氣。另一方面，眼看上映的日子愈來愈近，『妹妹的一切』的動畫製作卻頻頻發生棘手的意外狀況！32K／220元7. NO GAME NO LIFE 遊戲人生10 遊戲玩家兄妹似乎被迫為過去付出代價（首刷限定版）作者／榎宮祐插畫／榎宮祐簡介／一切以遊戲決定的世界【迪司博德】──因為內亂而被趕下王位的空與白，他們悠然自得地在經營藥局。兩人甚至失去了身為人類種全權代理者勉強維持的社會地位存在價值，前來造訪的克拉米，給予的是冰冷的視線。這時他們卻收到位階序列第八位的『地精種』來信，信上提到一個應該會有人問這兩名外地人的問題──「……為什麼要逃離你們的戰場？」──即使拋下世界逃走，卻仍逃不過逼迫清算『賴賬』的話語……以及！「來互毆吧！？讓我聽聽你的『靈魂』，你這個貧乳愛好者──！！」質問胸部喜好的咆哮──！？32K／510元（首刷限定版）、250元（普通版）8. 比方說，這是個出身魔王關附近的少年在新手村生活的故事 1（首刷限定版）作者／サトウとシオ插畫／和狸ナオ簡介／「我想到大都市去瞧瞧！」儘管受到村裡眾人反對，少年羅伊德還是無法放棄參軍的夢想，啟程前往王都。然而，包含被說是村裡最弱的他在內，竟然沒有任何村人知道他們的村子被稱為「最終地下城旁邊的怪物魔境」這個事實，連高等級的冒險者也聞之膽寒。至於在那裡長大的羅伊德……當然是運動神經超群，熟習各種古代魔法，甚至家事萬能的天才了！32K／260元9. 失格紋的最強賢者～世界最強的賢者為了變得更強而轉生了～ 1作者／進行諸島插畫／風花風花簡介／在某個世界，有個魔法戰鬥的造詣到達顛峰境界，甚至被冠以【賢者】稱號的人。為了追求最強的戰術，悉數研究過世界上存在的各種魔法和戰術後，他被迫面對『自己身上的紋章刻印不適合魔法戰鬥』這個殘酷的現實。於是，他將自己的靈魂封印並且轉生到未來世界。成功轉生為少年馬丁亞斯──擁有『最適合魔法戰鬥的紋章』。然而，這個紋章在未來居然被視為「失格紋」！他來到一個將『最適合魔法戰鬥的紋章』視為「失格紋」，低水準魔法理論猖獗的世界。32K／230元10. 現實主義勇者的王國重建記 1（首刷限定版）作者／どぜう丸插畫／冬ゆき簡介／「哦哦，勇者啊！」被這種千篇一律的字句召喚至異世界的相馬一也的冒險──並未展開。將自己的富國強兵之策獻給國王之後，國王居然直接將王位禪讓給相馬！而且國王的女兒還成為相馬的未婚妻……！？為了重建這個國家，相馬開始對外徵才，尋找具備自己所欠缺的知識、技術以及能力的人，於是共有五名人才出現在成為國王的相馬面前。他們到底具備怎樣的「跨界」能力……！？32K／260元（封面設計中）11. 龍王的工作！ 6作者／白鳥士郎插畫／しらび監修／西遊棋簡介／成功防衛龍王的八一，晉升史上最年少的九段棋士。兩名弟子也都如願當上女流棋士，萬事一帆風順……才這麼以為，沒想到新年馬上就發生了問題？被失眠症及奇怪夢境煩擾心神，新年參拜又抽到可疑的籤；在第一場JS研究會被全體小學生告白，弟子的棋士室出道以大失敗收場；除此之外，愛更穿上了足以殺死蘿莉控的衣服，逼迫八一生米煮成熟飯。想殺人嗎！而就在此時，銀子迎來了晉升獎勵會三段的關鍵對局──32K／240元12. 骸骨騎士大人異世界冒險中 VIII（首刷限定版）作者／秤猿鬼插畫／KeG簡介／與人族部隊完成會合的亞克──和艾莉安掀起激烈的口角！？夾在王子、公主的對立之間左右為難!!乘著龍王飛往雲霄出發！他就這樣不改其態地迎接戰爭揭幕。亞克為了設置傳送座標以運輸部隊，先一步趕赴戰場。而在該處守候著他的人物，就是跟亞克一樣從異世界轉移過來的錫爾克教國教皇‧塔納杜司。「就讓我來教教你，魔導士面對戰士系個體是如何戰鬥的吧。」遊戲玩家之間的決戰至此展開──32K／270元（封面設計中）13. 不正經的魔術講師與禁忌教典 11（首刷限定版）作者／羊太郎插畫／三嶋くろね簡介／「好。我也助你一臂之力吧。」──為了與改革優劣息息相關的『模範班』決鬥，伊芙不顧困惑的葛倫強行推動了強化集訓。透過和學生的交流，迷失了人生方向的伊芙漸漸瞭解自己真正想做的事情……改革的進行連帶使裏學院開放。當接觸到學院創世的黑暗時，為了他人而奉獻的性命將成為代價──32K／590元（首刷限定版）、240元（普通版）（封面設計中）14. 魔王難為 Ⅱ vol.04 恐怖初降萬魔朝聖作者／紅淵插畫／希月簡介／恐懼降臨之夕，亦是勇氣輝明之夜。充滿熱情、勇氣的魔王水灼，遭逢上任以來最大考驗！原本是慶祝祭典的大擂臺，卻不知不覺地成了搏命的戰場；魔族身分暴露在世人面前，生活多時的都城變得陌生起來；總是想認人做女兒的瘋王塞萊斯，突然改口叫「媽媽」！？（開水糾結了）大惡魔壓境，勇者現世，魔王與她的小伙伴們將如何應對？25K／220元15. 港灣城姬！基隆少女 全作者／吐維插畫／兔姬簡介／我們不知道自己從何而來、更不知道自己是誰……港灣奠濟宮聖王爺的義子撫順，意外在雨港撿到兩名來歷不明的少女──雨鳶、吉古拉。不知自己從何而來的兩名少女，在撫順的幫助下定居在基隆廟口夜市，一邊融入當地的生活，一邊尋找自己的根源。數個月後，是一年一度的祭典，正當雨鳶、吉古拉的身世線索浮現之時，尪公絕對不越過獅球嶺，不到基隆市區的舊傳，經過有心人故意炒作，又被翻了出來……32K／（書籍製作中）16. 筆下會長愛上我作者／吾名翼插畫／黑色豆腐簡介／第Ｎ次被會長大人堵到、被吻到兩腿發軟……雖然是靠寫耽美文賺稿費的寫手，但郜高發誓，他是個直男，是標點符號上的「──」！寫耽美小說的目的，是為了釣到可愛的妹子好嗎！？天知道！為什麼自從加入學生會後，認識的雌性動物都給他貼上了U標？還流傳他有「特殊喜好」！而他YY的耽美小說男主、外號操九日的學生會長曹旭，不對著自己的副會長、CP對象蘇鳴博發花痴，天天按著小說內容對他無差別壁咚、撲倒？32K／（書籍製作中）17. 養父作者／藍揚插畫／niaoniao簡介／「阿喬……」末尾那個字在他的舌尖翻轉，聽起來總像是一道音符……二十年前，唐鎮是個孩子。他選擇放手，成全他的愛戀……最後，他得到喬穆鴻無可收埋的屍骨，和一個……可憐的小東西。只有眉眼，三分像他。十六年的扶養關係，唐鎮就是個Control freak！他有權、他有錢，他踩生踏死就是個天生的混帳，對喬司而言、他是養父、是性慾。32K／（書籍製作中）(蘇松濤報導)