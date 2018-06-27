【中央網路報】

金賓汽車2013年首度推出自主研發「捷式四輪甲車」罡民企業的「三層式浮管設計」獲得中華民國、美國、新加坡專利葳錦興業「貨櫃式淨水機系統」可機動進駐災援地點，提供緊急應變所需中信造船已建造300多艘船隻，同時為海巡署現役艦艇的最大生產者之一和成集團跨產業技術應用打造超強悍「抗彈陶瓷」 兩年一度的「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」即將於9月27日至30日在高雄展覽館隆重登場！為預熱本屆國際海事展，國內知名民間廠商搶先曝光最新國防工業相關技術，金賓汽車首度公開「多角度傾斜車」，利用三面傾倒技術節省救援時間；而葳錦興業的「貨櫃淨水機系統」，每日可生產高達20噸淡水，有效解決災區供水的問題，皆使國軍災援任務更加機動！和成集團跨足國防工業，以陶瓷材質製成模組化的「防彈陶瓷」，運用於國內自製雲豹甲車，維持靈活運轉操控，同時滿足人員安全！罡旻企業多樣自行研發技術的「小型多功能艇」外銷東協會員國，造船龍頭中信造船則以積蓄三十年的生產能量，蓄勢待發呼應國艦國造政策。「人、料、油」全方位服務 金賓盼成國軍最佳助力研發設計、製造銷售到保養維修，金賓汽車提供「人、料、油」一條龍式的服務，為國軍節省單位建制、人員訓練及軟體投資等相關費用。近年來，金賓汽車逐漸轉型，不斷引進多款重型機械設備以及各型輪型車輛，並擔負起維修保養之責，成為國軍部隊重要伙伴之一！同時，自大地震起便多次進入災區，協助國軍災援任務。其中，最新型「多角度傾斜車」可三面傾倒噸物資，節省救援時間。此外，2013年首度推出自主研發的「捷式四輪甲車」，以提高戰士存活率；去年更進一步推出「海用型30機砲遙控砲塔」，透過先進設計理念整合各項射控設備，以強化、提升海軍艦艇戰鬥能力！和成衛浴展跨界創意 組合式防彈陶瓷板防禦力驚艷知名品牌和成集團不只衛浴設備更跨足國防，成為軍警界專業防彈盔甲的產製廠商。因應科技的日新月異，和成集團與國立中山科學研究院合作，以高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷(六角形、四角形)、防彈板(IIIA級、III級、IV級)、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等，藉由軍品釋商計劃達到提升業界技術。同時，因陶瓷材質較鋼板為輕，並採用模組化設計，損壞可做局部更換以利維修，目前將陶瓷防彈運用於國內自製的雲豹甲車上，不僅維持靈活運轉操控，更滿足提升甲車內部戰鬥員安全設計。專利技術獲國際認可 罡旻突擊艇外銷東南亞多國擅於打造玻璃纖維材質高速艇的罡旻企業，生產之小型多功能艇不僅廣泛應用在國防部、海巡署、消防署、漁業署等多個單位；更外銷至汶萊、新加坡、馬來西亞。尤以其專利設計之船用減振座椅，對於講求機動性高的特戰艇或海巡艇，不僅能保護艇員安全，更具備優於歐美同款產品的性價比，競爭力十足！此外，該公司也開發「真空灌模」的一體成型FRP複合材料技術，使所造快艇具更佳耐震性，並依東協國家任務需要，通過高溫烈焰的防火測試。值得一提的是：獲得中華民國、美國、新加坡專利的三層式浮管設計，讓艇隻在受到7.62釐米口徑以下的輕武器射擊破壞時，仍保有一定預浮力，並藉預留維修孔快速更換內部氣囊，提高任務執行和妥善率。目前該公司除有承造海軍磐石號油彈補給艦上的突擊艇外，亦具備維修基隆級艦自美原裝接返的突擊艇船身載台能量，並曾協助維修檢換海軍潛艦帆罩。海水淡化與濾清專家 貨櫃淨水機系統展現救災高機動力淡水供應是人類航海以來，始終必須面對的問題。早年的海水淡化係採取蒸餾方式，不但消耗能量龐大、機器笨重，產出的「淡水」也還是有特殊異味。新一代的海水淡化使用RO逆滲透，大幅提高效率與水質。葳錦興業是國內少數具組裝淨水系統能量的企業。除了組裝各類型廠辦處所所需要的淨水機系統，在國內外離島如金門、馬祖等地均有參與設置離島淨水機系統建置，同時更有配合國軍救災需要組裝有以貨櫃為主題、可機動進駐災援地點的淨水機系統，提供執行任務的官兵緊急應變所需。國內最大民間造船集團：中信造船 積累豐富的國艦國造能力中信造船為國內最大的民營造船業者，在高雄港擁有6處廠區，員工超過1,000人。30多年來中信已經建造300多艘船隻，包括拖船、遠洋漁船、客輪、散裝貨輪、豪華遊艇等。中信也是海巡署現役艦艇的最大生產者，從100噸到3000噸級都曾經承造。在海軍方面，目前我國戰力最強的紀德級驅逐艦，由於長度超過軍方本身船塢，近年都向中信租借35000噸級的「中信八號」浮塢進行修護。民間企業共同特色皆在「本業領域」有突出表現，甚至早就已經打入國際市場，擁有一片天空。現階段參與國防工業雖然程度不一，但已為各自產業升級、擴展市場，帶來更多契機和挑戰。第二屆「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」即日起受理國內外凡經營「國防、船舶機械、海事工程、通信航儀、綠色港口」五大展出主題之製造商或貿易商報名參與，欲知參展詳情，請查閱官方網站：http://www.kimdexpo.com/register，聯繫參展報名作業，大會秘書處： 07-238-0000/承辦人黎京國際設計徐小姐：07-238-0000#11/承辦人黎京國際設計楊小姐：07-238-0000#13，或電郵至khmaritime@designspaceart.com。(蘇松濤報導)