民間國防工業技術搶先看！預熱九月『第二屆台灣國際海事展』中央網路報 (2018-06-27 11:16)
「人、料、油」全方位服務 金賓盼成國軍最佳助力
研發設計、製造銷售到保養維修，金賓汽車提供「人、料、油」一條龍式的服務，為國軍節省單位建制、人員訓練及軟體投資等相關費用。近年來，金賓汽車逐漸轉型，不斷引進多款重型機械設備以及各型輪型車輛，並擔負起維修保養之責，成為國軍部隊重要伙伴之一！同時，自大地震起便多次進入災區，協助國軍災援任務。其中，最新型「多角度傾斜車」可三面傾倒噸物資，節省救援時間。此外，2013年首度推出自主研發的「捷式四輪甲車」，以提高戰士存活率；去年更進一步推出「海用型30機砲遙控砲塔」，透過先進設計理念整合各項射控設備，以強化、提升海軍艦艇戰鬥能力！
和成衛浴展跨界創意 組合式防彈陶瓷板防禦力驚艷
知名品牌和成集團不只衛浴設備更跨足國防，成為軍警界專業防彈盔甲的產製廠商。因應科技的日新月異，和成集團與國立中山科學研究院合作，以高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷(六角形、四角形)、防彈板(IIIA級、III級、IV級)、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等，藉由軍品釋商計劃達到提升業界技術。同時，因陶瓷材質較鋼板為輕，並採用模組化設計，損壞可做局部更換以利維修，目前將陶瓷防彈運用於國內自製的雲豹甲車上，不僅維持靈活運轉操控，更滿足提升甲車內部戰鬥員安全設計。
專利技術獲國際認可 罡旻突擊艇外銷東南亞多國
擅於打造玻璃纖維材質高速艇的罡旻企業，生產之小型多功能艇不僅廣泛應用在國防部、海巡署、消防署、漁業署等多個單位；更外銷至汶萊、新加坡、馬來西亞。尤以其專利設計之船用減振座椅，對於講求機動性高的特戰艇或海巡艇，不僅能保護艇員安全，更具備優於歐美同款產品的性價比，競爭力十足！此外，該公司也開發「真空灌模」的一體成型FRP複合材料技術，使所造快艇具更佳耐震性，並依東協國家任務需要，通過高溫烈焰的防火測試。值得一提的是：獲得中華民國、美國、新加坡專利的三層式浮管設計，讓艇隻在受到7.62釐米口徑以下的輕武器射擊破壞時，仍保有一定預浮力，並藉預留維修孔快速更換內部氣囊，提高任務執行和妥善率。目前該公司除有承造海軍磐石號油彈補給艦上的突擊艇外，亦具備維修基隆級艦自美原裝接返的突擊艇船身載台能量，並曾協助維修檢換海軍潛艦帆罩。
海水淡化與濾清專家 貨櫃淨水機系統展現救災高機動力
淡水供應是人類航海以來，始終必須面對的問題。早年的海水淡化係採取蒸餾方式，不但消耗能量龐大、機器笨重，產出的「淡水」也還是有特殊異味。新一代的海水淡化使用RO逆滲透，大幅提高效率與水質。
葳錦興業是國內少數具組裝淨水系統能量的企業。除了組裝各類型廠辦處所所需要的淨水機系統，在國內外離島如金門、馬祖等地均有參與設置離島淨水機系統建置，同時更有配合國軍救災需要組裝有以貨櫃為主題、可機動進駐災援地點的淨水機系統，提供執行任務的官兵緊急應變所需。
國內最大民間造船集團：中信造船 積累豐富的國艦國造能力
中信造船為國內最大的民營造船業者，在高雄港擁有6處廠區，員工超過1,000人。30多年來中信已經建造300多艘船隻，包括拖船、遠洋漁船、客輪、散裝貨輪、豪華遊艇等。中信也是海巡署現役艦艇的最大生產者，從100噸到3000噸級都曾經承造。在海軍方面，目前我國戰力最強的紀德級驅逐艦，由於長度超過軍方本身船塢，近年都向中信租借35000噸級的「中信八號」浮塢進行修護。
民間企業共同特色皆在「本業領域」有突出表現，甚至早就已經打入國際市場，擁有一片天空。現階段參與國防工業雖然程度不一，但已為各自產業升級、擴展市場，帶來更多契機和挑戰。第二屆「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」即日起受理國內外凡經營「國防、船舶機械、海事工程、通信航儀、綠色港口」五大展出主題之製造商或貿易商報名參與，欲知參展詳情，請查閱官方網站：http://www.kimdexpo.com/register，聯繫參展報名作業，大會秘書處： 07-238-0000/承辦人黎京國際設計徐小姐：07-238-0000#11/承辦人黎京國際設計楊小姐：07-238-0000#13，或電郵至khmaritime@designspaceart.com。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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