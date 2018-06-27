日期:6月27日，著名NBA記者斯蒂芬-A史密斯透露了他心目中當今NBA球員的前六排名，勒布朗-詹姆斯排名第一，凱文-杜蘭特緊隨其後。

斯蒂芬-A史密斯心目中當今NBA排名前六的球員依次是：勒布朗-詹姆斯、凱文-杜蘭特、安東尼-戴維斯、詹姆斯-哈登、考瓦伊-萊昂納德以及斯蒂芬-庫里。

毫無疑問，詹姆斯是公認的當今NBA第一人，而杜蘭特在很長一段時間內都被認為是聯盟里僅次於詹姆斯的球員。

在斯蒂芬-A史密斯的心裏，今年的常規賽MVP哈登並沒有進入前三。而2屆常規賽MVP庫里排在第六位。

（羅森）