2010年世界杯冠軍教頭，前西班牙主帥博斯克近日選出了自己評選的世界杯夢幻11人陣容，梅西、C羅與內馬爾入選11人名單。

據《阿斯報》報導，前西班牙主帥公佈了自己認為的世界杯夢幻陣容，門將位置，博斯克選擇的是德國的諾伊爾。後防線方面，左邊衛博斯克選擇了巴西的馬塞洛，右邊衛位置則選擇了英格蘭的沃克爾。兩名中衛博斯克選擇了法國的烏姆蒂蒂以及巴西的蒂亞戈-席爾瓦。

中場方面，博斯克選擇了三名世界級中場：比利時的阿扎爾、西班牙的布斯克茨以及克羅埃西亞的莫德里奇。

進攻線方面，博斯克選擇了巴西的內馬爾、阿根廷的梅西以及葡萄牙的C羅。

這套4-3-3的陣型在博斯克看來可以所向披靡。目前，這套陣容除了巴西隊的席爾瓦、馬塞洛和內馬爾，以及德國的諾伊爾，其餘球員均已闖入淘汰賽。值得一提的是，博斯克僅僅選入了一名昔日西班牙弟子，那就是布斯克茨。

博斯克夢幻11人陣容（4-3-3）：

門將：諾伊爾（德國）

後衛：馬塞洛（巴西）、蒂亞戈-席爾瓦（巴西）、烏姆蒂蒂（法國）、沃克爾（英格蘭）

中場：阿扎爾（比利時）、布斯克茨（西班牙）、莫德里奇（克羅埃西亞）

前鋒：內馬爾（巴西）、梅西（阿根廷）、C羅（葡萄牙）

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