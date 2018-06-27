墨西哥vs瑞典

比賽時間：2018-06-27 22:00

球隊近況：

墨西哥

？ 門將奧喬亞表示：「德國和瑞典踢成什麼樣並不重要，因為球隊的目標本來就是三戰全勝積九分頭名出線。」

瑞典

？ 在讀秒階段被德國自由球絕殺，瑞典球迷認為杜爾馬茲是這件事的罪魁禍首，在社交網路上對其惡語相向，甚至因為杜馬茲是土耳其裔，不少球迷使用了種族歧視的言語來中傷他。對此，瑞典全隊上下都對杜爾馬茲表示了支持，並指責這些球迷，瑞典足協方面也表示會起訴這些歧視杜爾馬茲的人，以便讓杜爾馬茲安心踢球。

獵球者分析：

墨西哥

？ 小組賽前兩輪戰罷，F組的積分形勢是：墨西哥兩戰全勝積6分排名第一；德國和瑞典各贏一場積3分，但前者因較佳對賽成績排名第二；韓國兩戰全敗積0分排名墊底。

？ 雖然墨西哥目前小組領跑，但出線形勢依然不能確定，若最後一輪墨西哥不敵瑞典，而同組的德國贏了韓國，那麼墨西哥、德國、瑞典三隊屆時同積6分，就要比較凈勝球差。因此今戰，墨西哥至少要拿到一分才算穩陣。

？ 前兩場小組賽，墨西哥的表現絕對驚艷，首戰踢贏衛冕冠軍德國隊，次輪面對喜歡踢「臟球」的韓國隊，也有驚無險以2-1勝出。而且與對陣德國不同的是，墨西哥隊面對控球能力較差的韓國，靈活變通了戰術，用快速準確的傳導球和出色的無球跑動牢牢掌握了主動權。這展示出了墨西哥隊在應對不同特點、實力對手時，出色的全場應變能力。

？ 本屆的墨西哥隊最擅長的就是防守反擊，他們目前3粒進球中2球就是反擊進球。以貝拉為首的攻擊組合擁有出色的突破能力，能夠有效威脅對方的後防。

？ 另外據數據統計結果顯示，前兩場小組賽，墨西哥把握機會的能力達到100%，而且一次致命失誤也沒有發生，排名世界杯第一。門將奧喬亞首發兩場共完成13次撲救，十分亮眼，是墨西哥兩戰皆勝的絕對功臣。

瑞典

？ 得世界杯開門紅的瑞典在次輪面對首戰輸球的德國顯得信心滿滿。球隊上半時憑藉高效的防守反擊讓德國得到的機會不多，並且在對方禁區製造了不少險情，托伊沃寧的進球更是讓瑞典一度看到出線的希望。

？ 雖然下半場開局不久就被羅伊斯扳平比分，但在場面上絲毫不落下風的瑞典依然有希望拿到三分，特別是在第82分鐘博阿滕兩黃離場，德國變成10人應戰。然而多踢一人的瑞典卻始終未能破門，並且在傷停補時階段，替補登場的杜爾馬茲犯規，羅伊斯利用自由球完成絕殺，最終瑞典1-2不敵德國，把快要到手的分數化為烏有，頗為打擊球隊士氣。

？ 在小組賽最後一輪德國大概率戰勝韓國的情況下，瑞典隊必須擊敗墨西哥才能出線，是役爭勝慾望毋庸置疑。在與墨西哥的交鋒歷史上，瑞典隊錄得4勝3平2負不敗率高達77.8%，往績稍處上風，是役擁有一定的心理優勢。

？ 瑞典隊防守能力很強，最近4場比賽3場零封對手，僅在面對進攻強勢的德國隊時有1粒運動戰丟球。只是前場方面，進攻板斧欠奉的問題依舊存在，尤其是中場核心福斯貝里經常陷入孤立無援的狀態，未能進一步威脅對手，這也是他們上輪遭到德國反勝的原因之一。

？ 從前兩場小組賽的表現來看，墨西哥隊和瑞典隊可謂是不相伯仲，但實力方面，美洲蝴蝶似乎更為全面，預計有望迎來小組賽三連紅。

獵球者數據：

墨西哥

？ 墨西哥目前世界排名第15位，北美洲排名第一位。

？ 墨西哥隊參加了此前8屆世界杯中的7屆，全部順利晉級淘汰賽，他們僅需在末輪戰平瑞典即可延續這一紀錄。

？ 墨西哥近3場對陣瑞典的各項賽事，每場雙方總進球數均少於2.5粒。

瑞典

？ 瑞典目前世界排名第24位，歐洲排名第15位。

？ 瑞典和墨西哥在歷史上交戰過9場，瑞典隊4勝3平2負處於上風，進8球失5球；其中兩隊在世界杯歷史上交戰過一場，瑞典隊在1958世界杯小組賽中以3-0戰勝墨西哥隊；最近一次交手則是在09年，瑞典1-0小勝墨西哥。

？ 瑞典近4場對陣墨西哥的各項賽事均保持零失球記錄。

（翻譯：獵球者-蔓）