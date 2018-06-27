小組賽末輪風雲再起，法國丹麥「默契」打出了0-0，攜手出線。D組阿根廷涅槃重生，2-1絕殺奈及利亞后積4分以小組第二身份晉級，1/8決賽將對陣法國隊。克羅埃西亞終場前絕殺，三戰全勝強勢小組頭名出線。多個專家發揮不俗，以全勝戰績迎爆發，其中張益浩命中秘魯讓球勝，獨擒1賠4.6高賠，命中比分，1賠10倍的高賠！更有競彩妖刀五連紅，Winner球聖近期9中7！[紅紅火火！看張益浩神單發力]

張益浩發揮不俗，憑藉長期研究盤賠的經驗，昨晚競彩奉上秘魯讓球勝，獨擒460%的回報，且穩穩命中0-2的比分，堪稱驚艷！另外獨擒法國平局1賠2.4，命中0-0比分；攬獲克羅埃西亞一球小勝冰島，單日回報795%，狀態爆炸！[獨擒1賠4.6賠高賠！]

競彩妖刀讓人眼前一亮，發單量不多但是場場精準，競彩二串一更是上演了兩連紅的，近期五連紅，喜歡競彩的朋友不妨參考一下妖刀，讓妖刀為你斬穩膽！[牛！競彩妖刀高賠串關兩連紅]

Winner球聖近期9中7的成績引人矚目，昨日獨擒法國平局攬獲245%回報，為你攬獲競彩、亞盤，世界杯和芬超等，以全面的數據分析著稱，給你的紅單加油助威！[深度解析！聽球聖怎麼說]

今晚德國將迎生死戰，目標不僅是贏球，更是要大比分贏球！韓國能抵得住德國的猛攻嗎，墨西哥能否三戰全勝以頭名晉級，凌晨還有巴西登場，精彩賽事一觸即發，看專家送穩膽！

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