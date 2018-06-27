塞爾維亞vs巴西

比賽時間：2018-06-28 02:00

球隊近況：

塞爾維亞

？ 塞爾維亞預測首發：1-斯托伊科維奇；3-托西奇、6-伊萬諾維奇、11-科拉羅夫、15-米倫科維奇；4-米利沃耶維奇、10-塔迪奇、20-米林科維奇、21-馬蒂奇、17-菲利普-科斯蒂奇；9-米特羅維奇

？ 上一場比賽，塞爾維亞在尾聲階段被瑞士隊絕殺，為瑞士隊取得進球的兩個球員都有科索沃血統，他們用帶有政治色彩的方式慶祝進球，但是國際足聯僅做出罰款決定，這種從輕處罰對塞爾維亞球員心理有一定影響。

？ 另外，上一場比賽中主裁判的一些判罰對塞爾維亞不利，令塞爾維亞球員不滿。賽后，塞爾維亞足協向國際足聯提交視頻證據進行申訴。

巴西

？ 巴西隊預測首發：1-阿利森；22-法格納、2-蒂亞戈-席爾瓦、3-米蘭達、12-馬塞洛；5-卡塞米羅、15-保利尼奧、11-庫蒂尼奧；19-威廉、10-內馬爾、9-熱蘇斯

？ 巴西隊隊醫拉斯瑪爾透露，邊鋒科斯塔和後衛達尼洛均因傷缺席最後一場小組賽。

獵球者分析：

塞爾維亞

？ 目前E組的形勢是哥斯大黎加已經出局，塞爾維亞、巴西和瑞士這三隊都有出線希望，也都有出局可能。塞爾維亞如果戰勝巴西將穩獲出線權，如果戰平，能否出線要看瑞士與哥斯大黎加一役的賽果。

？ 因此，塞爾維亞本場比賽將力爭戰勝巴西隊，把出線命運掌握在自己手裡。但是在整體實力不如巴西的情況下，相信塞爾維亞以守為主，主打反擊，在適當的時機大舉壓上。

？ 由於本組最後一輪小組賽是同時開賽，如果同時間段瑞士隊大比分領先哥斯大黎加，相信塞爾維亞會及時調整戰術。不論如何，一旦輸球就徹底出局的形勢，令塞爾維亞的比賽壓力極大。

？ 作為本屆世界杯平均身高最高的球隊（186.7cm），塞爾維亞的頭槌進攻相當厲害，但是中鋒米特羅維奇把握能力一般，如果能夠為隊友多做一些助攻，進攻威脅會更大。不出意外的話，塞爾維亞不會在巴西隊面前秀腳法，高球將是塞爾維亞主要進攻手段。

巴西

？ 巴西隊本場比賽只要不敗即可確保出線，一旦輸球，而瑞士隊戰勝或戰平哥斯大黎加，巴西隊將出局。因此，巴西隊本場不會保守，不會為避開1/8決賽可能的對手德國隊，而選擇小組第二晉級。

？ 巴西隊目前還有不少的問題需要解決，首先球隊還不夠團結，上一場比賽內馬爾批評老隊長席爾瓦，後者公開表示很難過。其次，面對瑞士的高位逼搶、哥斯大黎加的密集防守時，巴西隊的進攻都不甚理想。

？ 另外，右路的威廉狀態不佳，D·科斯塔又有傷在身，進攻壓力將集中在內馬爾、庫蒂尼奧和馬塞洛這一側，利於塞爾維亞集中在本方右路密集防守，巴西隊必須加快進攻節奏以及尋求遠射才可能獲得好的進攻機會。

？ 防守端，巴西隊同樣壓力不小，由於需要陣型壓上，中衛身後的空當較大，要防範對手快速反擊，同時，要避免給對手太多定位球機會。

獵球者數據：

塞爾維亞

？ 塞爾維亞已連續6場各項賽事未有平局。

？ 最近10場比賽，塞爾維亞贏盤率40%。

？ 塞爾維亞最近的10個失球中，有7球出自下半場。

？ 2014年6月，塞爾維亞熱身賽上0-1不敵巴西隊。

巴西

？ 最近20場各項賽事，巴西隊僅輸一場，即熱身賽0-1不敵阿根廷。

？ 這20場比賽中，巴西隊有15場零封對手。

？ 這20場比賽，巴西隊共失5球。

？ 蒂特執教之後，巴西隊單場失球數從未超1球。

（編輯：獵球者-hill）