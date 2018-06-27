18歲的Mrdi是黃金聯賽烏魯木齊的站的三分賽的冠軍。他的另外一個身份則是本次比賽舉辦場地「合聚變」運動中心的一名年輕教練員。「他是我們這裏的頭牌！」一問起周圍的工作人員，大家對Mrdi都是讚不絕口。

出生於2000年的Mrdi曾是新疆青年男籃隊的一名隊員，也曾和隊友一起備戰2017年全運會。但在全運會之後，前途、傷病等多種影響最終讓他選擇了結束運動員生涯。

「受傷之後，我沒有訓練了。長胖了好多。現在，就剩下這手籃子了。」他笑著說道。Mrdi奪冠的過程非常輕鬆，但他說自己根本沒有想到，「我真的就是沒多想，上去就投。」雖然他奪冠的成績是五投五中，但事實上他當時先在45度角是試投了一次，並且順利投中，也就是說，他實際是六中六。第一個試投投中時，主持人問他算不算數，他乾脆的拒絕了，「不算。重新開始吧。」說完，他就站上了零度角的位置。

一、二、三 ，皮球穩穩噹噹的落入籃筐。此時，全場的觀眾開始聚焦到場地上，第四次投籃再次命中。只要第五投再中，他就可以拿走獎金。不僅如此，後面的人也會全部失去機會。就這樣，伴隨著全場觀眾的熱切期盼，皮球劃過一道弧線，第五次摩擦網兜命中。「恭喜這位球員，你將獲得5000元的獎金！」現場主持人播報結果，小夥子臉上露出羞澀的笑容。而此時場外的觀眾席上，他的同事們早已經開始為他慶祝。

「我打過7、8年的專業隊，底子還是有的。以前我在隊里就是一個投手，所以這點功底還是有的。」梅花香自苦寒來，沒有任何一種本領是不需要苦練的，「做運動員那會兒訓練還是很辛苦的，每一天自己要投四、五百個。沒有當時的苦練，可能也不會有今天這手本事。」

像Mrdi的這樣有過專業隊背景的青年教練員「合聚變」還有許多，他們希望將自己在專業隊接受訓練的經歷和經驗帶給自己的學生們，「雖然孩子們還有點小，很多說了不見得能明白，但希望他們能明白籃球場上每一次表現都是背後的苦功夫，沒有捷徑可走。」

（晨曦）