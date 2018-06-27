曝多隊高管相信超巨已做好決定！他下家就2選1北京新浪網 (2018-06-27 11:08)
喬治
日期:6月27日，據美媒體報導，保羅-喬治在接受採訪時表示他希望今年夏天的決定能夠讓大部分人感到高興，而一些NBA球隊高管相信喬治已經做出了自由球員市場的決定。
「我希望我能讓大部分感到高興，但最終，這是我的決定，我希望這個決定能夠讓我感到最高興。」談到今夏的決定時，喬治這樣說道。
在外界看來，喬治在今年夏天要麼留在雷霆隊，要麼加盟湖人隊。關於喬治說他希望讓大部分人感到高興，結果有社交媒體賬號曬出一組圖，並指出湖人隊官方推特的粉絲數達到740萬，而雷霆隊只有260萬關注粉絲。
另據著名NBA記者布萊恩-溫德霍斯特透露，通過與一些NBA球隊高管的交談，他們相信喬治其實已經做出了決定。
（羅森）
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