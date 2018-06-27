瑞士vs哥斯大黎加

比賽時間：2018-06-28 02:00

球隊近況：

瑞士

？ 瑞士隊預測首發：1-索默爾；2-利希施泰納、22-沙爾、5-阿坎吉、13-里卡多-羅德里格斯；11-貝赫拉米、10-扎卡、23-沙奇里、15-哲馬伊利、14-祖貝爾；9-塞菲羅維奇

？ 上一場比賽，扎卡、沙奇里各入一球，幫助瑞士隊逆轉戰勝塞爾維亞。進球后，扎卡、沙奇里都以爭議性動作慶祝，國際足聯調查後，對上述兩名球員和隊長利希施泰納從輕發落，並未做出禁賽處罰，僅以罰款了事。

哥斯大黎加

？ 哥斯大黎加預測首發：1-納瓦斯；2-阿克斯塔、3-詹卡洛-岡薩雷斯、6-杜阿爾特、8-奧維多、16-甘博阿；5-塞爾索-博爾赫斯、10-布萊恩-魯伊斯、20-大衛-古茲曼、11-約翰-維內加斯；21-烏雷尼亞

獵球者分析：

瑞士

？ E組目前出線形勢最好的當屬瑞士隊，本場只要不輸給哥斯大黎加就確保晉級。值得注意的是，如果獲得本組第二，瑞士隊極有可能在1/8決賽對陣墨西哥，如果以小組第一晉級，下一個對手可能是德國隊。

？ 不過，瑞士隊如果本場輸給哥斯大黎加，而塞爾維亞戰勝或戰平巴西隊的話，瑞士隊還是有出局風險，因此本場比賽瑞士隊不會鬆懈，力求取勝晉級。

？ 從前兩場比賽來看，瑞士隊除了應對高空球比較吃力外，防守相當穩健，以哥斯大黎加偏弱的進攻實力，瑞士隊後防線壓力不大。而且瑞士隊前兩場比賽的高壓逼搶相當成功，完全可以打亂哥斯大黎加的進攻節奏。

？ 與哥斯大黎加相比，瑞士隊的進攻實力略強，進攻方式更多，不論運動戰還是反擊，不論高空球還是腳下配合，都有能力佔得上風。

哥斯大黎加

？ 哥斯大黎加兩戰皆負已經小組出局，本場比賽將為榮譽而戰，球隊沒有了此前的比賽壓力，將輕裝上陣，有望在進攻端增加投入，避免帶著0進球的尷尬記錄回家。

？ 不過，哥斯大黎加是一支主打反擊的球隊，在陣地進攻中缺乏強力中鋒，也沒有突破能力強的邊鋒，強攻能力不足。由於瑞士隊也是善打反擊的球隊，陣型不會太靠前，留給哥斯大黎加的反擊空間有限，想要打出自己的特點不易。

？ 雖然哥斯大黎加防守能力不弱，但是本場比賽球隊以攻為主的情況下，後防線球員會更多參與進攻，由於球員們平均年齡偏大，體能上隱患不小，在瑞士隊高壓逼搶的情況下，失誤可能會增加。

？ 總體來看，本場比賽哥斯大黎加可能會犧牲後防，不惜一切代價取得進球，如果比賽末段瑞士隊還積極進攻，哥斯大黎加後防有崩盤可能，本場比賽防範大球為好。

獵球者數據：

瑞士

？ 最近20場各項賽事，瑞士隊僅輸1場，即世預賽客場0-2負於葡萄牙。

？ 這20場比賽中，瑞士隊有12場零封對手。

？ 前兩場小組賽，瑞士隊都在半場就0-1落後。

？ 瑞士隊前兩場小組賽的3個進球都來自下半場。

哥斯大黎加

？ 哥斯大黎加已連續10場各項賽事未有平局。

？ 最近10場比賽中，哥斯大黎加僅1場比賽進球數超1球。

？ 最近10場比賽，哥斯大黎加敗率80%。

？ 前兩場小組賽，哥斯大黎加全部的3個失球都來自下半場。

（編輯：獵球者-hill）