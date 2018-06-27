上周末，3X3黃金聯賽第一次來到了烏魯木齊。在最後的決賽中，金山隊和最後奪冠的合乾利在常規時間打成18平，最終在加時賽中不敵對手的遠投絕殺，遺憾落敗。其實在這場失利的背後，還有一個感人小故事。

賽前，因為有隊員在公安系統工作，臨時有任務無法前來參加周日的決賽，金山隊只好更換了隊員。但對手得知消息之後，對此進行了檢舉。在已經明知不可能奪冠的前提之下，金山隊考慮到直播的因素，堅持參賽，並在比賽中絲毫沒有放水，敢打敢拼，頑強拼搏，讓對手嚇出了一身冷汗。

金山隊的成員是一群有著十幾年友誼的朋友們組成的球隊。他們從高中起就是球隊的隊友，一路從阿勒泰打到了烏魯木齊，從高中打到大學，從大學打到了工作。「我們都是認識了十幾年的朋友，籃球是連接我們的一個重要的原因。」因為職業的關係，隊員們都不想在鏡頭前說話，只是派了一個代表來接受採訪，並希望不要提及他們的姓名。

「都打到了這個程度，我們也希望好好的完成比賽。賽前他們（組織方）確實問我了，打贏了也沒用。但我們還是想打，搞體育的，站到賽場上來了當然就不想輸。實力打不過，我們認，對手確實是烏魯木齊的很有實力的隊伍。我們就不想打都不打，就放棄了。」一番質樸的表達，展示的卻是體育人最堅守的底線——體育精神。

（晨曦）