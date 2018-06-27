周三044 世界杯 瑞士 VS 哥斯大黎加 2018-06-28 02:00

比賽地點：下諾夫哥羅德，下諾夫哥羅德體育場

場次：世界杯小組賽第3輪

天氣：27°晴

瑞士全力爭勝

近10場戰績：6勝3平1負，進19球，失7球

首輪比賽落後的情況下，瑞士1比1戰平巴西，第2輪瑞士再接再厲，同樣是率先失球，隨後由扎卡與沙奇里連入兩球完成反超。不過，4分在手的瑞士並未提前出線。所以，本場比賽瑞士絕對不會留力，而就整體實力來看，瑞士也的確強於哥斯大黎加，為了這場比賽，瑞士早就進行過有針對性的熱身，今年3月28日，瑞士曾在熱身賽6比0大勝同為中北美地區的巴拿馬。本場比賽瑞士依然可以使用最強陣容，全取3分值得看好。

哥斯大黎加捍衛榮譽

近10場戰績：2勝0平8負，進6球，失18球

首輪0比1負塞爾維亞，第2輪0比2負巴西，遭遇兩連敗的哥斯大黎加提前出局。本周四，哥斯大黎加將在最後一輪對陣瑞士，2006年，哥斯大黎加曾在熱身賽0比2不敵瑞士，而2010年的熱身賽則1比0小勝。就此前兩場比賽的表現來看，哥斯大黎加打的其實不差，連續輸球實屬運氣欠佳，而作為上屆的八強隊之一，哥斯大黎加班底猶存，本場比賽肯定會捍衛榮譽，而一支戰力十足的哥斯大黎加無疑會給瑞士製造很大麻煩。人員方面，除了後衛阿科斯塔累計黃牌停賽，其他常規主力均可出戰。

交鋒戰績：

兩隊近2次交鋒，瑞士1勝0平1負，進2球，失1球

比賽分析：

競彩勝平負固定獎金為1.66-2.90-4.75，主隊受捧程度很高，這是基於主隊實力、求勝欲都高於客隊，但客隊實力也不算很弱，具備一定的阻擊主隊的條件，本場比賽有可能出現大球，而上半時破門的概率不低。

預測首發：

瑞士（4-2-3-1）：索馬/利希施泰納、沙爾、阿坎基、羅德里格斯/貝赫拉米、扎卡/沙奇里、哲馬伊利、祖貝爾/塞弗洛維奇

哥斯大黎加（3-4-3）：納瓦斯/沃特森、岡薩雷斯、杜阿爾特/甘博亞、波爾赫斯、特赫達、奧維多/魯伊斯、烏雷尼亞、波拉諾斯

（卡卡）