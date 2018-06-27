周三043 世界杯 塞爾維亞VS巴西 2018-06-28 02:00

球場：莫斯科，斯巴達克體育場

天氣：17°晴

世界杯小組賽第3輪，塞爾維亞對陣巴西。

塞爾維亞背水一戰

近10場戰績：5勝1平4負，進16球，失10球

科拉羅夫的自由球破門幫助塞爾維亞首輪1比0小勝哥斯大黎加，第2輪對陣瑞士，米特羅維奇開場5分鐘先拔頭籌，但取得夢幻開局的塞爾維亞卻在易邊后連續失球，最終1比2遭瑞士逆轉，原本明朗的出線形勢驟然變的非常嚴峻。本周四凌晨，塞爾維亞將在最後一輪死磕巴西，平局對塞爾維亞來說沒有任何意義，只有擊敗巴西才能出線。四年前，兩隊在巴西世界杯前曾進行一場熱身賽，塞爾維亞0比1落敗，如今再戰，塞爾維亞顯然沒有任何優勢可言，而在世界杯前的熱身賽上，塞爾維亞曾負於另一支南美勁旅智利，本場比賽無論從哪方面去看，塞爾維亞前景都很不樂觀。

預測首發：斯托伊科維奇/科拉羅夫、托西奇、米倫科維奇、魯卡納納/米利沃耶維奇、馬蒂奇/拉多吉奇、拉賈季奇、日夫科維奇/米特羅維奇

巴西不敗就出線

近10場戰績：7勝3平0負，進18球，失2球

首輪1比1被瑞士逼平，第2輪苦戰至終場前方才由庫蒂尼奧打破僵局，隨後內馬爾壓哨得分，巴西2比0艱難擊敗哥斯大黎加。本周四凌晨，巴西將在最後一輪對陣塞爾維亞，巴西只需戰平即100%出線，贏球則是頭名晉級。考慮到鄰組的比賽早先進行，如果墨西哥擊敗瑞典以F組頭名出線，那麼巴西就必然會在本場比賽敞開踢，爭取頭名晉級，同理，若德國拿到F組頭名，巴西也勢必盡量避免，以第2名出線去打墨西哥無疑是更好的選項，總而言之，避免提前跟德國在1/8決賽遭遇應該是巴西的首選。基於這個因素，巴西本場比賽的基調完全取決於F組排名，但爆冷輸球的可能性實在微乎其微。

預測首發：阿利森/達尼洛、蒂亞戈-席爾瓦、米蘭達、馬塞洛/保利尼奧、卡塞米羅、庫蒂尼奧/威廉、熱蘇斯、內馬爾

交鋒戰績：

兩隊近1次交鋒，塞爾維亞0勝0平1負，進0球，失1球

比賽分析：

本場比賽競彩勝平負固定賠率為6.00-3.80-1.37，客隊更為受捧，這符合兩隊實力對比與往績，客隊目前牢牢掌握著出線主動權，甚至可以刻意選擇淘汰賽對手，客隊本場比賽爆冷輸球的概率幾乎為零。

（納扎里奧）