導語：《大話西遊2》無差別PK賽號角即將吹響，全服報名正火熱進行中！在這一舞台上，你將有機會與大神們站在同一起點，進行一場最公平的巔峰對決，當然，重金賞英雄，百萬豪華獎勵也在靜待巔峰強者！此外，今年無差別PK賽福利升級，只要參與就能獲得專屬獎勵，積分抽獎、參賽禮包……只要你來，就有滿滿福利！

百萬豪華獎勵 靜待豪傑強者

豪傑齊聚，強者雲集，豪賞巨獎自不可少！無差別PK賽在激烈的線上廝殺后，排名前四的隊伍將受邀參與線下總決賽，現場決出最強戰術隊伍。比賽的最終四強，將能獲得高價值戒指與不菲現金獎勵，超豪華獎勵只待真正的PK強者。

冠軍隊伍：200000元人民幣獎金及無差別PK賽冠軍戒指*5

亞軍隊伍：100000元人民幣獎金及無差別PK賽亞軍戒指*5

季軍隊伍：50000元人民幣獎金及無差別PK賽季軍戒指*5

殿軍隊伍：10000元人民幣獎金及無差別PK賽殿軍戒指*5

全民攜手來戰 人人皆有好禮

你是否還在擔心自己不能戰到最後贏得獎勵？別急，除了四強的豪華大賞，無差別PK賽作為全民賽事，只要參與就有獎勵！大話2經典版的玩家，參賽即可獲得積分，憑積分可參與抽獎活動，有機會抽取神兵、終極技能修鍊丹、筋骨提氣丸等海量獎勵，讓你隨時翻身做壕，據說多拜雞驢大神手氣更好喔！而大話2免費版的玩家，只要參賽，就能在PK賽結束后獲得參賽禮包，人人有份一個不落！

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豪傑勇者狹路相逢，全民好禮人人有份！《大話西遊2》無差別PK賽戰火重燃，在最公平的競技規則下，邀你競逐冠軍榮耀與百萬獎勵，在PK場上贏得屬於你的無上榮耀！

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