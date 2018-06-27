激戰鐵與血《戰意》東西對抗賽即將開啟北京新浪網 (2018-06-27 11:04)
導語：「四邊伐鼓雪海涌，三軍大呼陰山動。」冷兵器騎戰網游《戰意》東西方對抗賽，將於2018年6月29日拉開戰幕。表現優異的將軍不但能夠獲得豐厚的獎勵，榮耀加身，還可為所在地塊全部成員贏得驚喜大禮！
狹路相逢勇者勝 東西方文明激情碰撞
自《戰意》於6月8日不刪檔開啟以來，東西方兩塊地圖上的特色兵種，一直是玩家們津津樂道的話題。
經過了半個月的不刪檔試玩，想必無論是德茂還是漠原的將軍，都十分躍躍欲試，在展示自身實力的同時，更想要證明東西方兵種，誰才是目前《戰意》中的最強兵團。
（圖2：東西方戰力，誰能問鼎！）
國際服開啟前兆？武將兵團將有更多選擇？
緊張激烈的循環積分賽，不但能夠全方位展示東西方將軍們帶兵打仗與武將操作的綜合能力，更是讓人不禁想要猜測一番，跨地圖爭奪戰是否已經在策劃的安排上，準備隨時開啟與外國玩家激情PK的「國際服」，給將軍們來個「大驚喜」。而將軍們一直很關心的特色兵團與更多武器選擇，是否也將會提上日程，不妨一起期待一下！
狹路相逢勇者勝！到底誰能問鼎《戰意》最強軍團，就讓我們一起拭目以待！
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