Coser出外景不幸被晒傷 左臂紋上初音未來「01」編號北京新浪網 (2018-06-27 11:11)
Coser出外景是件很平常的事，不過在炎炎夏日如此惡劣的天氣下站一天也是十分炫酷的。近日，就有一位COSER因忘塗防晒霜而慘遭晒傷，手臂上留下了看起來很酷的痕迹。一起來看看吧！
昵稱為「りんご湯」的日本網友最近Cos成初音未來的樣子出席露天活動，然而她卻忽略了防晒，最終經過一天的暴晒之後不幸被晒傷，手臂上還嵌入了某個曬痕，照片貼到網上后引發了網友們的討論。事實上，這位COSER去年便有過被嚴重晒傷的經歷了。
去年出外景被晒傷的りんご湯，脖子處曬痕明顯
據「りんご湯」在推特上發佈的內容，她非常喜歡裝扮成初音未來的樣子參加線下活動，最近她出席了在北海道舉辦的洞爺湖動漫祭（TMAF2018），再次以一身初音裝束亮相。考慮到去年參加活動時被嚴重晒傷的慘痛回憶，今年她應該會提前有所預防吧？
很遺憾，這位COSER在炎炎烈日的燒灼下度過了一天時間，結果是她再次被晒傷了。並且右臂晒傷的程度還算普通，不過左臂的模樣就有點讓人目瞪口呆——居然完美被紋上了初音未來那個「01」的編號……
將照片貼到網上后，如此有趣的曬痕令網友們不禁笑出聲，同時也有人問她為什麼沒有吸取去年的教訓？其實りんご湯確實有記得這件事，而且還在一周之前買了防晒霜，只是……
「其實一周之前才買了防晒霜，但是忘記帶過去了」
看來這位COSER還是個天然呆，不知道明年她會不會第二次吸取教訓，畢竟晒傷的疼痛只有本人最清楚……
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