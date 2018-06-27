由徐克執導的電影《狄仁傑之四大天王》將於7月27日全國公映，今日片方曝光一支武則天特輯，劉嘉玲三度飾演霸氣女皇，她透露此次會讓觀眾「更立體地看到武則天有很多面」。特輯更進一步揭露了片中武則天「勾引」狄仁傑的情節，曖昧親密的畫面令人不禁好奇兩人關係為何有此發展，而徐克表示這僅僅只是一個開始，「後面還有很大的空間」。影片在貓眼、淘票票等平台的想看指數不斷攀升，熱度不減，可謂暑期最期待影片。

【遊俠網】武則天特輯

狄仁傑系列兩部前作中，狄仁傑與武則天之間延續著既對抗亦互相欣賞的君臣關係，但徐克對他們的關係發展一直抱有想像和期待，他直言想將狄仁傑與武則天的關係變化過程展現出來，「武則天的宿敵既然是狄仁傑，那他給她的感覺到底是吸引力，還是厭惡？是欣賞，還是恐懼？可能這些都具有。」此前曝光的《狄仁傑之四大天王》預告中，出現了武則天對狄仁傑「摸臉」戲碼，曖昧舉止令人不禁猜測：狄仁傑與武則天的關係為何有此發展？這是否是狄仁傑此次面對的巨大危機的源頭？而徐克則意味深長地透露這僅僅只是個開始，「武則天和狄仁傑的關係發展，後面還有很大的空間」。

今日的特輯中，幾位主創聊起拍攝這場戲的情形，徐克表示自己當時對武則天該用何種狀態「勾引」狄仁傑十分糾結，「她用高傲姿態呢？還是用一個很少女的狀態？還是要有一個讓狄仁傑無防備的狀態去做這個事情？」為了達到最佳效果，徐克親自上陣為劉嘉玲示範「勾引動作」，劉嘉玲則穿著繁瑣的睡衣數次「試爬、試滾」，同時還要展現溫柔嫵媚的姿態。

面對鏡頭，劉嘉玲 「大吐苦水」，謙稱「十分不擅長演勾引男人的戲」，而被「勾引」的趙又廷也感慨連連，「原以為會很尷尬，但看到她那麼辛苦，也就沒什麼好尷尬的了」。這場令劉嘉玲倍感「艱難」的勾引戲隱藏著何種秘密？。

電影《狄仁傑之四大天王》由華誼兄弟電影有限公司、工夫影業出品，上海淘票票影視文化有限公司、萬達影視傳媒有限公司、優酷電影有限公司、咪咕文化科技有限公司聯合出品。徐克執導，陳國富監製，趙又廷、馮紹峰、林更新、阮經天、馬思純主演，並有劉嘉玲飾演武則天，影片將於7月27日全國公映。