根據Superdata調研公佈的統計數據，《堡壘之夜》成為了目前最賺錢的免費遊戲，在剛剛過去的5月份創下了一個月收入約3.18億美元的新紀錄，摺合成人民幣約20億元。

統計數據顯示，單月最高收入排名前十的免費遊戲第一位就是《堡壘之夜》，在2018年5月份賺了3.18億美元，比位居第二的《天堂M》要多出近1個億美元。前五位的還有《地下城與勇士》2.22億美元（2018年3月）、《英雄聯盟》2.07億美元（2016年11月）、《精靈寶可夢GO》2.03億美元（2016年8月）。

不同於當年現象級遊戲《精靈寶可夢GO》那樣的曇花一現，《堡壘之夜》發售之後創收一直呈現增長狀態，連續8個月都在增長，曲線一路攀升。難以想像這款遊戲在接下來將會創造怎樣的紀錄。