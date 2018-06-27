映客更新招股書:一季平均月活用戶2525萬 環比增0.3%北京新浪網 (2018-06-27 11:03)
新浪科技訊 6月27日上午消息，映客更新了赴港上市招股書，其中披露，2018年第一季度，映客平均月活2525萬人，環比增長0.3%；平均月付費用戶72.9萬人，環比增長11.8%。
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