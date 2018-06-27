原標題：馬朝旭：和平穩定是阿富汗國家重建的基礎？民族和解是解決阿富汗問題的根本途徑



人民網聯合國6月26日電（記者 殷淼）聯合國安理會26日召開阿富汗問題公開辯論會，聽取了聯合國秘書長阿富汗問題特別代表山本中通、聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任費多托夫和聯合國反恐怖主義辦公室沃倫科夫副秘書長做的情況通報。中國常駐聯合國代表馬朝旭大使發言時說，實現和平穩定是阿富汗國家重建和經濟發展的基礎，加強治理是推進阿和平與重建的重要保障，推進民族和解是解決阿富汗問題的根本途徑。馬朝旭表示，安理會決議多次指出,各方應通過「一帶一路」倡議等促進阿富汗經濟發展及區域合作,幫助阿富汗實現穩定與繁榮,通過對話與協作共同致力於構建人類命運共同體。

馬朝旭說，阿富汗的和平與發展關乎阿人民切身利益，也攸關地區安全、穩定、發展和繁榮。阿富汗議會和地方理事會選舉將於年內舉行,各項籌備工作正在進行當中。最近發生的恐怖襲擊造成大量平民傷亡,阿富汗政治和安全形勢依然嚴峻。中方歡迎加尼總統最近單方面宣布與塔利班暫時停火,讚賞阿富汗政府為維護國家穩定、促進民族和解、推進經濟發展所作努力。國際社會應繼續為阿富汗提供堅定支持。

實現和平穩定是阿富汗國家重建和經濟發展的基礎。國際社會應繼續支持阿富汗國家安全部隊能力建設,增強阿富汗自主防衛能力,共同有效應對恐怖主義、跨國犯罪及毒品走私等威脅,並通過區域層面的努力幫助阿富汗應對上述挑戰。國際社會在打擊地區恐怖主義勢力方面應加強協調合作。

加強治理是推進阿和平與重建的重要保障。阿富汗的事情歸根結底要由阿人民作主。阿富汗各政治派別應加強團結,通過對話協商化解分歧。國際社會要切實尊重阿富汗人民自主選擇政治制度和發展道路的權利,並根據阿富汗國家發展戰略和具體需要,有針對性地幫助阿政府提高施政能力。

推進民族和解是解決阿富汗問題的根本途徑。應堅定支持「阿人主導、阿人所有」的和平和解進程,包括支持喀布爾進程繼續發揮作用,支持阿富汗政府就國內和解問題與包括塔利班在內的反政府武裝達成一致,開啟和平進程。塔利班應積極回應阿富汗政府的和平倡議, 致力於實現阿富汗持久和平與穩定。

馬朝旭強調，中國同阿富汗是傳統友好鄰邦, 支持阿富汗早日實現和平、安全、穩定與發展。繼去年1 2月中方首次主辦中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長對話之後,今年5月,中方在北京分別主辦了中阿巴三方副外長級戰略對話、中阿巴副外長級反恐安全磋商和「上海合作組織一阿富汗聯絡組」副外長級會議。加尼總統作為觀察員國領導人出席了中方於6月初在青島主辦的上合組織成員國元首理事會第十八次會議。上述系列活動在促進阿富汗問題政治解決、加強區域合作和推進反恐工作等方面取得積極成果。中方願繼續通過上述機制,同阿富汗及各地區國家加強合作,共同應對恐怖主義威脅,促進地區和平穩定與發展。

馬朝旭說，阿富汗是「一帶一路」沿線重要國家。安理會決議多次指出,各方應通過「一帶一路」倡議等促進阿富汗經濟發展及區域合作,幫助阿富汗實現穩定與繁榮,通過對話與協作共同致力於構建人類命運共同體。中方將繼續根據安理會相關決議要求,與各方共同努力,幫助阿富汗利用自身優勢，參與區域經濟合作及互聯互通, 實現經濟社會發展。

馬朝旭表示，中方讚賞聯合國阿富汗援助團所做工作，支持聯阿援助團為幫助阿富汗推進政治進程、維護國家安全、促進經濟發展、提高治理能力發揮積極作用。中方將繼續支持聯阿援助團和山本忠通特別代表的工作。

(責編：蔡雪斌(實習生)、樊海旭)