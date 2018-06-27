原標題：聯合國報告:海洛因和鴉片產量創歷史新高？成為公共健康主要威脅



圖為聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任費多托夫？？殷淼攝

人民網聯合國6月26日電（記者 殷淼）聯合國毒品和犯罪問題辦公室26日發佈的《2018世界毒品報告》顯示，海洛因和鴉片等毒品正成為全球公共衛生和執法的主要威脅。

該報告全面概述了阿片劑、海洛因、大麻、苯丙胺類興奮劑和新型精神活性物質的供需情況及其對健康的影響。報告重點介紹了特定年齡和性別群體的不同吸毒模式和脆弱性，並分析了全球毒品市場的變化。

報告表示，2016年全球藥物類阿片緝獲量為87噸，與當年海洛因緝獲量大致相同。

報告指出，2016年全球海洛因產量達到有史以來最高水平，估計產量為1410噸。世界上大部分海洛因來自哥倫比亞，而報告也顯示非洲和亞洲正在成為海洛因販運和消費中心。

報告發現，年輕人吸毒及其相關危害比老年人高。大麻是年輕人常用的毒品。2000年至2015年，全球直接因吸毒導致的死亡增加了60%。2000年，50歲以上的人占死亡人數的27%，但2015年上升到39%。

報告顯示，2016至2017年，全球鴉片產量激增65%，是毒品和犯罪問題辦公室自21世紀初開始監測全球鴉片產量以來的最高記錄。大麻是2016年消費最廣泛的毒品，前年至少有1.92億人使用過一次。截至2016年，全球大麻使用者人數繼續上升，幾乎增長了約16%。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任費多托夫在紐約聯合國總部舉行的報告發佈會上表示，長期存在的海洛因和海洛因等毒品越來越多地與新型精神活性物質和處方葯共存。越來越多來源不明的非醫療用途藥物製劑，以及多種藥物使用和多種藥物販運，使毒品問題變得空前複雜。

費多托夫說：「《2018世界毒品報告》的調查結果顯示，毒品市場正在擴大，海洛因和鴉片產量達到有記錄以來的絕對高點，在多個方面構成多重挑戰。該報告是我們所支持的協助將國際義務轉化為實際行動和能力建設，以便作出有效反應，保護人類健康福祉的一個重要支柱。」

費多托夫表示，聯合國毒品和犯罪問題辦公室致力於與各國合作，尋求平衡、綜合的解決毒品挑戰的辦法，並在實現可持續發展目標方面取得進展。

(責編：蔡雪斌(實習生)、樊海旭)