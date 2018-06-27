原標題：全球會展業迎來「大爆發」？國際會展一周大事記



6月UFI的主場在中國？6月也是「收購」的季節，各大會展公司收購、併購、合作動作不斷，名展、場館閃亮登場，會展的「銘譯」為你帶來6月18-24日最新、最全的國際會展新聞「盤點合集」。

要聞

UFI China Club 6月20日在上海正式宣布成立，並舉辦「UFI China Club首屆年度大會暨UFI認證專題圓桌會議」。UFI CHINA CLUB由UFI亞太區主席仲剛發起，是立足服務於UFI大中華區會員、以中華會展國際化的非牟利的行業聯誼機構。

「2018國際會展業CEO上海峰會」6月21日開幕。峰會由上海市會展行業協會主辦，國際展覽業協會UFI為戰略合作夥伴。國際展覽業協會（UFI）執行總經理賀庭凱，UFI名譽主席、全國會展業標準化技術委員會主任、上海市會展行業協會會長陳先進等近250名國內外會展行業高層管理人士出席了峰會。國際展覽業協會UFI上海代表處也在峰會上正式宣布成立。

收購

6月18日，國際會展活動主辦方、商業智能供應商和學術出版商英富曼集團（Informa PLC）宣布與博聞集團（UBM）正式合併，攜手打造國際領先的B2B信息服務集團，以及全球最大的商營展會主辦機構。

全球領先的品牌體驗公司Freeman宣布全資併購會展科技服務商Info Salons。Info Salons是業內領先的會展資料庫管理和觀眾登記服務商。此次併購，得以將Info Salons久負盛名的科技服務能力整合到Freeman全面的會展服務解決方案中，進一步擴張其全球業務版圖。

中國會展服務業首例國際併購在深圳誕生——總部位於法國里昂的智奧會展集團GL events 6月14日宣布和深圳中智興展覽工程有限公司成立合資公司。

UBM集團旗下的上海博華國際展覽有限公司（UBM Sinoexpo）6月15日與上海伊比遜會展有限公司（Shanghai Exhibition-Conference., Ltd.）簽署了全面合作協議，宣布收購上海國際連鎖加盟展( Shanghai International Franchise Exhibition，簡稱SFE) 70%的經濟權益。

全球領先的活動組織者高美愛博Comexposium 6月14日宣布，已收購來自法國巴黎的英卡思國際整形美容暨皮膚抗衰老醫學大會——英卡思(International Master Course on Aging Science，簡稱IMCAS)。英卡思每年舉辦4屆國際大會：巴黎年會；亞洲大會；中國大會；印度大會。

UBM 6月15日宣布，其拉丁美洲業務已從LIVEMED手中收購了ExpoMed(墨西哥)，以及從聯合創始人Dr. Vitor Assentuno 和Dr. Raphael Gordilho手中收購了Live Healthcare (巴西)。通過這些收購，UBM進一步擴大了其醫療活動的投資組合，並進一步確認了其在拉丁美洲醫療行業的領導地位。

合作

IEG和Emerald合作，擴大在美市場份額

義大利展覽集團(IEG)通過與美國領先的商業活動展會運營商Emerald Expositions LLC (EEX)簽署合作協議，鞏固了自己在美國市場的地位。

IEG和EEX將加強合作，為增強義大利珠寶製造商在美國本土展會上的市場份額。其中包括高級定製時裝展COUTURE和品牌服裝展PREMIER——這兩場展會都在5月底和6月初在拉斯維加斯舉行的珠寶市場周Jewellery Market Week上舉辦。

MCH選擇Ungerboeck作為軟體技術合作夥伴

全球頂尖的展覽公司MCH集團，近日宣布選擇Ungerboeck作為主要的軟體來管理旗下的展會和場館。

MCH集團旗下的場館資產包括巴塞爾會展中心(Messe Basel)和蘇黎世會展中心(Messe Zurich)，旗下展會包括巴塞爾藝術展(Art Basel)和巴塞爾國際鍾錶珠寶展(Baselworld)。

經過12個月的評估，Ungerboeck被確定為最適合MCH集團會展和場館管理需求的平台。

Ungerboeck將取代MCH現有的五個系統，用於展覽策劃、參展商管理、場地管理、場地預訂、參展商門戶、參展商網站、客戶關係管理等領域。

名展

AERO進軍南非市場

在德國南部康斯坦茨湖畔的腓特烈港舉辦了40多年的全球通用航空展AERO將於明年登陸南非，這要歸功於德烈斯哈芬展覽公司(Messe Friedrichshafen)與法蘭克福展覽集團(Messe Frankfurt Frankfurt Frankfurt)的密切合作。

法蘭克福展覽(南非)有限公司將於2019年7月4-6日在南非比勒陀利亞的Woonderboom機場舉辦首屆南非國際通用航空展AERO SOUTH AFRICA。

對於AERO首席執行官羅蘭?博斯(Roland Bosch)來說，法蘭克福展覽集團是Messe Friedrichshafen在南非的理想合作夥伴，因為其位於約翰內斯堡的南非子公司在當地有多場活動，擁有重要的當地運營資源。

第27屆 AERO Friedrichshafen將於2019年4月10-13日在德國腓特烈港舉辦。

CloserStill第二屆德國獸醫展成績喜人

CloserStill Media正在慶祝其4月20-21日在Koelnmesse舉辦的第二屆德國獸醫展（Deutsche Vet）取得的勝利。

此次獸醫會議和展覽共接待了來自德國各地的2384名代表，這也正式使此次活動成為德國最大的年度獸醫活動。隨著觀眾數量的大幅增長，展會共吸引了132家參展商，其中86家已經預定了接下來幾年的現場展位。

這標誌著CloserStill近6個月來在獸醫展會組合全球布局的又一大進展。

場館

MCEC將投資2億澳元用於「數字化更新」

在下月公佈其投資2億澳元(合1.49億美元)的擴建計劃之前，墨爾本會展中心(MCEC)近來一直在投資新技術，利用場館的設施整合AV和ICT技術。

據悉，該擴展計劃將包括4k激光投影儀、基於LED的舞台照明設備和完全集成的索具基礎設施，以創造高度可定製的活動空間。

MCEC任命新的營銷和傳播總監

墨爾本會展中心(MCEC)近日任命Carolyn Johnson卡羅琳·約翰遜為營銷和傳播總監，此任命將於7月9日生效。

在此之前， Johnson在澳大利亞最大的酒店、旅遊和體育風險投資機構Hostplus擔任營銷主管，並曾在澳大利亞最大的消費品品牌公司Pacific Brands和皇冠假日酒店等品牌擔任高級營銷職位。（編譯 陳銘）