原標題：烏魯木齊海關組織開展「6·26國際禁毒日」宣傳活動



組合拳出擊 嚴打毒品走私

——烏魯木齊海關組織開展「6·26國際禁毒日」宣傳活動

亞心網訊(通訊員 於慶嬌)6月26日是第31個國際禁毒日,在烏魯木齊國際機場T3航站樓入境旅檢大廳,烏魯木齊海關積極組織開展「6·26國際禁毒日」宣傳活動,進行了緝毒犬查緝工作展示,烏魯木齊海關下屬烏魯木齊機場海關在旅檢工作區域擺放了禁毒宣傳海報、緝毒專題板報,懸挂禁毒標語,通過LED屏滾動播放禁毒宣傳片,設置了宣傳諮詢台,向出入境旅客發放禁毒宣傳品,介紹毒品相關知識以及對個人、家庭、社會的嚴重危害,進一步增強社會各界禁毒防毒的意識,提高自覺抵制毒品的能力,引導廣大群眾從我做起,珍愛生命、遠離毒品,營造了濃厚的禁毒宣傳氛圍。

據悉,烏魯木齊海關始終切實發揮海關進出境監督管理職能,全面深化堵源截流工作,堅決切斷毒品走私流通渠道,緝毒工作中充分發揮緝毒犬的查毒優勢,在烏魯木齊國際機場、烏魯木齊國際郵件分檢中心都實現了用犬查緝常態化。烏魯木齊機場海關緝私警袁亮亮表示:機場海關引入「智慧緝私」、「智慧旅檢」理念,通過「人、機、犬、數據」四位一體有效結合,實現了緝毒工作信息化和智能化。烏魯木齊海關在紅其拉甫、吐爾尕特、霍爾果斯、阿拉山口、巴克圖、吉木乃、塔克什肯等8個口岸也已開展緝毒犬查緝工作,在打擊武器彈藥、毒品、瀕危物種等走私犯罪活動中發揮著重要作用。

烏魯木齊機場海關關長楊曉軍表示:烏魯木齊國際機場是中亞地區重要的航空樞紐,機場海關始終保持打擊毒品走私高壓態勢,及時掌握分析走私新特點、新動向。特別根據新疆的地理位置和空港口岸的特點,分析中南亞及周邊國家地區的特殊形勢,綜合運用情報及大數據分析對重點地區、重點航班、重點人群進行風險研判,沉重打擊了空港口岸毒品走私入境的情事,為和諧社會和新疆長治久安做出了海關應有貢獻。