原標題：北京建築垃圾逐年增長，實施減排機制刻不容緩



人民網北京6月26日電 《北京公共服務發展報告2017-2018》（以下稱報告）26日在京發佈。報告對北京市公共服務各領域的發展現狀、問題及成因等問題進行了深入分析。報告指出，北京市建築垃圾逐年增長，實施減排機制刻不容緩。

義務教育發展成果顯著但發展不平衡

報告指出，北京市義務教育發展成果顯著。例如，近年來，北京市義務教育經費依法增長、投入力度不斷加大；專任教師數量明顯增加，教師隊伍逐步壯大；中小學就近入學率顯著提高，「擇校熱」問題得到緩解；優質教育資源不斷擴大，北京教育「新地圖」初步形成等。

但是，仍然存在區域和城鄉發展不平衡問題。一是，教育經費城市發展新區投入效果不明顯，各區義務教育投入差距仍存在。二是，教師工資有所增加，但績效工資的激勵效果不明顯。三是，城鄉義務教育資源分佈不均，農村學校發展較慢。

養老地產快速發展但存在「重地產輕養老服務」

報告指出，北京市養老地產在社區養老中的作用越來越大。北京市養老地產發展可劃分為兩個階段。第一階段從2000年至2009年，為探索期。第二階段從2010年至今，為快速發展時期。大量房地產公司和保險公司進入養老地產。隨著「重量級」地產企業和保險企業的加入，這一時期的主要特點是投資主體更加多樣化，項目規模更加龐大，養老服務也更多元。但存在著「重地產輕養老服務」等問題。

建築垃圾逐年增長，實施減排機制刻不容緩

報告指出，目前我國每年新竣工的建築面積約為20億㎡，佔到全球的一半以上，其中，北京市2016年建築施工面積達到了61098萬㎡，約佔全國的三分之一。建築業所產生的廢棄物占城市垃圾總量的30%-40%，造成了大量的土地資源浪費和環境污染。

報告指出，北京市建築垃圾逐年增長，實施減排機制刻不容緩。報告提出了多種針對建築垃圾的處理模式，例如，進一步提高建築垃圾排污收費標準；進一步實施人口控制政策；提高建築質量標準，延長建築住宅使用年限；保護好現有的建築垃圾資源化企業等。

北京市平原地區新城的公共服務建設力度仍需加強

報告指出，北京公共服務綜合排名前六的區分別東城區、西城區、懷柔區、朝陽區、門頭溝區和平谷區。排在中間五位的分別是延慶區、密雲區、海淀區、昌平區和石景山區。排在最後五位的是房山區、丰台區、順義區、通州區和大興區。可以看出，平原地區新城的公共服務綜合排名依然相對靠後。

報告認為，未來，在疏解北京「非首都功能」和人口疏解等方面，平原地區新城還肩負著更多的承接功能，因此，在公共服務資源供給方面的努力仍需加強。

(責編：蔡雪斌(實習生)、常紅)