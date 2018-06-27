國台辦證實洪秀柱將出席首屆「海峽兩岸青年發展論壇」北京新浪網 (2018-06-27 10:52)
原標題：國台辦證實洪秀柱將出席首屆「海峽兩岸青年發展論壇」
人民網北京6月27日電 （姚麗娟）國務院台灣事務辦公室27日舉行例行新聞發佈會，發言人馬曉光主持發佈會並答問。
有記者問，據悉，國民黨前主席洪秀柱即將應邀赴杭州參加首屆「海峽兩岸青年發展論壇」，請發言人予以證實。
馬曉光回應說，由台灣中華青雁和平教育基金會與大陸有關單位共同主辦的首屆海峽兩岸青年發展論壇將於7月8日在浙江杭州召開。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱女士屆時將赴杭州出席論壇有關活動，並進行參訪。
(責編：姚麗娟、樊海旭)
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