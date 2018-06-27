原標題：台當局拒大陸記者赴台採訪？國台辦：不得人心



國台辦發言人馬曉光主持6月27日例行記者會？胡倩攝

人民網北京6月27日電 （姚麗娟）國務院台灣事務辦公室27日舉行例行新聞發佈會，發言人馬曉光主持發佈會並答問。

有記者問，有消息說，東南衛視一名記者日前按程序申請赴台駐點採訪，結果遭到台當局的拒絕。請問國台辦是否了解相關情況？對此有何評論？

馬曉光表示，據了解，確有東南衛視記者的赴台駐點申請遭到了民進黨當局的無理拒絕，創下了兩岸互派駐點記者採訪以來的惡例。

馬曉光說，長期以來，大陸記者在台灣通過大量客觀公正的報導為增進兩岸同胞相互理解、融洽親情，特別是為大陸民眾更好地了解台灣發揮了橋樑和紐帶作用。大陸記者的正當權益應當受到保護，他們在台灣採訪報導工作應當受到尊重。一段時間以來，民進黨當局以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現在又變本加厲地為兩岸新聞交流設置障礙，這些做法不得人心，必須予以揭露和譴責。

(責編：姚麗娟、常紅)