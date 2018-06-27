原標題：奚國華任中國一汽集團董事、總經理、黨委副書記



圖片來源：中國第一汽車集團有限公司官方微博。

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中新網6月27日電 據中國第一汽車集團有限公司官方微博消息，27日上午，中國第一汽車集團有限公司召開領導班子擴大會議。受中央組織部領導委託，中央組織部有關幹部局負責同志宣布了中央關於中國第一汽車集團有限公司總經理任職的決定：奚國華任中國第一汽車集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。相關職務任免按有關法律和章程辦理。