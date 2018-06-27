原標題：韓國前總理金鐘泌遺體告別儀式今舉行



中新網6月27日電 據韓聯社報導，韓國前國務總理金鐘泌遺體告別儀式27日上午在首爾峨山醫院舉行。遺體告別儀式結束后，金鐘泌將葬於位於忠清南道扶余郡外山面的家族墓園。

韓國前國務總理金鐘泌遺體告別儀式現場。（圖片來源：韓聯社）

韓國前國務總理金鐘泌遺體告別儀式現場。（圖片來源：韓聯社）

當天，韓國前國會議長姜昌熙、前國務總理李漢東、自由韓國黨議員鄭宇澤、鄭鎮碩、安相洙等250餘人參加金鐘泌遺體告別儀式。

金鐘泌於當地時間23日上午8時15分許逝世。據悉，金鐘泌當天從自宅被送往首爾順天鄉醫院。醫院負責人介紹，金鐘泌抵達醫院時已身亡。

金鐘泌於1926年出生於忠清南道扶余郡，畢業於陸軍士官學校，1963年主導創立韓國共和黨，同年首次當選國會議員，之後共8次當選國會議員。他還曾任自由民主聯盟總裁，在前總統朴正熙和金大中執政時期任職國務總理。