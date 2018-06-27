原標題：甘肅榆中美麗鄉村有「故事」：看山望水 憶古思今



？？？？盛夏時節，甘肅蘭州市榆中縣城關鎮分豁岔村的農家樂內，遊客欣賞田園風光。 趙江梅 攝

中新網蘭州6月27日電 (趙江梅)盛夏的到來，讓甘肅蘭州市榆中縣城關鎮分豁岔村村民周雲的農家樂每日都賓朋滿座。緊鄰國家4A級景區興隆山的分豁岔村素有「春登青山、夏避酷暑、秋打麥田、冬觀雪山」的自然景觀，而深厚的文化底蘊更是讓這個黃土高原上的村落充滿了「故事」。

上個世紀九十年代便在外打工的周雲屬於分豁岔村先富起來的人。2014年蘭州開展市級美麗鄉村建設，他從中看到商機，依託於此利用自家宅院開辦農家樂。每年的「五一」小長假之後開始營業至十月底結束，六個月的經營可以為他帶來數萬元的收入。

圖為分豁岔村的水磨遺址。 趙江梅 攝

圖為分豁岔村的水磨遺址。 趙江梅 攝

圖為小朋友玩耍。 趙江梅 攝

圖為小朋友玩耍。 趙江梅 攝

「道路全部硬化，環境乾淨整潔，景觀美麗還有故事，吸引來了不少遊客，關鍵是還留住了很多遊客。」在周雲看來，遊客從縣城、蘭州甚至更遠的地方趕到這裏，得益於可以在這兒品野菜、聽蛙聲、憶水磨、體驗農耕文化，看得見山，望得見水，留得住鄉愁。

擁有良好區位優勢和自然條件的分豁岔村，多年來受到人多地少、農業基礎薄弱、產業結構單一等因素制約，2012年全村人均純收入僅為3800元，全村約三成的人口處在貧困線下，屬於城關鎮14個村的「困難戶」。

據分豁岔村委會主任賈志勇介紹，為徹底改變貧困面貌，2013年分豁岔村通過整合幫扶資金，建成了180平方米的文化宣傳基地，安裝太陽能路燈10盞，硬化村內道路3公里，實施了清溪小學及幼兒園新建工程。該村還鼓勵農戶成立合作社，將土地通過流轉的形式形成合作社式的勞作，引導民眾有計劃地種植經濟作物、發展養殖業和現代設施農業。

經濟收入逐漸增長的同時，分豁岔村開始充分發揮當地天然水源的優勢，利用豐富的文化元素做活水的文章，建設美麗鄉村。據記載，分豁岔村保留至今的水磨重修於清朝時期，2001年8月15日被榆中縣政府授為榆中縣文物保護單位。

「我們確立了『一心多景、一軸三廊、四片聯動』的發展格局。」城關鎮書記許先文表示，分豁岔村建設美麗鄉村，以「傳承九磨文化、做足山水文章」為主線，因地制宜發展鄉村旅遊業，依託自然資源，尤其是天然水源的優勢，打造溪水潺潺、水磨滾動、風景怡人的美麗村莊，依靠發展鄉村旅遊帶動全村致富上台階。

同時，2016年分豁岔村建成2000平方米的人造草坪球場，修建了400平方米的歷史文化藝術牆，打造了24孝文化牆，讓民眾每天都能耳濡目染傳統文化，使村民在潛移默化中受到教育，淳化家風，促使社會風氣越來越好。

分豁岔村自古就有金縣八景之一的「烽火夕照」的傳說，2016年建成烽火夕照長城牆、山神廟觀景平台和小遊園，同時恢復了重陽民俗文化活動。在美麗鄉村建設中，分豁岔村尊重歷史記憶，對於有景觀價值和文化底蘊的歷史遺存，儘可能予以保留。

在廣場建設和民宿建設中充分運用傳統道德文化元素或符號打造特色，在空間格局和景觀塑造上力求展現良好的生態環境和留住鄉愁的田園風光，為遊客帶來有場景、有故事、有溫度的自然文化景觀。

「讓遊客感受到分豁岔村的內涵美、文化美非常重要。」分豁岔村黨支部書記羅斌仁表示，為了引領鄉風民風向善、向上，不僅要生活富裕，鄉村美麗整潔，還要民眾的精神面貌有大的變化。

為此，分豁岔村在全村開展道德培育、崇禮明信、立規樹矩、明紀普法、模範引領、環境提升、移風易俗、家風建設、志願服務、文化共享「民風建設十大行動」，繼續加大鄉村旅遊資源開發。

據羅斌仁介紹，分豁岔村把家訓作為優秀傳統文化傳承發揚，在全村範圍內從家譜村史、牌匾楹聯、經典家訓中廣泛徵集好家訓，在全村形成了戶戶掛家訓、家家立家規的「家訓村」，以文明家風推動良好社會風氣形成。

榆中縣文明辦主任李娟表示，近年來，榆中縣將精神文明建設同美麗鄉村建設緊密結合，要求凸顯文化亮點，使美麗鄉村有「范」。將文化牆作為提高村民素質的「新課堂」，通過圖文並茂的形式，宣傳新時代農村精神文化生活。(完)