原標題：彭於晏、許晴現身杭州 曝導演姜文口頭禪「再來一條」



中新網杭州6月27日電(胡小麗)「還等什麼呢？」26日，在杭州浙江外國語學院電影《邪不壓正》路演現場，該片主演彭於晏以調侃的方式開啟了導演姜文口頭禪「爆料模式」。站在一旁的許晴接話，「或者說小朋友們太棒了，特別棒，再來一條。」二人逗趣的你一言我一句，令現場氛圍輕鬆活躍。

圖為：彭於晏。藝人團隊供圖

圖為：彭於晏。藝人團隊供圖

「子彈飛過已八載，一步之遙竟四年。」導演姜文的新作《邪不壓正》將於今年7月13日上映。據悉，該片改編自張北海的小說《俠隱》，講述了一位慘遭滅門的青年俠客為師門報仇的故事，與姜文的前兩部作品《讓子彈飛》《一步之遙》共同構成「民國三部曲」。

彭於晏在其中便飾演青年俠客「李天然」一角，許晴則以「北平交際花」的身份出場。在路演現場，二人謹慎地介紹著自己的角色，生怕劇透太多，至於如何評價各自角色特點？二人不約而同用了「亦正亦邪」一詞。

圖為：許晴。藝人團隊供圖

圖為：許晴。藝人團隊供圖

談起拍戲現場導演姜文的一些趣事，彭於晏與許晴立馬來了勁兒。「好，彭老闆演得好，再來一條。」彭於晏佯裝清嗓子，刻意壓低聲線模仿姜文的語氣說道，他透露每條戲完成後，姜文都會鼓掌叫「好」，接著是一個猝不及防的「再來」，「就這樣連續拍個二、三十條」。

「二、三十條都是要彭老闆從這個房頂到那個房頂，然後一直打，一條過，很辛苦很辛苦，每天要拍很多條。」許晴一連用了多個「特別」稱讚彭於晏敬業，坦言這樣的精神非常令其感動。

聊及與許晴的對手戲，彭於晏透露二人第一次見面就得「坦誠相見，有些放不開」。導演姜文便藉助酒精讓二人放鬆，「拍完這個戲后，了解了什麼是好的紅酒，好的威士忌。」彭於晏藉機感謝導演讓自己「get」到一項品酒的新技能，但話鋒一轉不忘告誡在場的學生「開車不喝酒，喝酒不開車」。

2018年「暑期檔」競爭異常激烈，但彭於晏和許晴都給出了各自「必須看電影《邪不壓正》的理由」。彭於晏認為好的導演與認真的演員是這部戲最大的亮點，許晴則用「有料、有趣、有情」作為最終推薦語。

據悉，電影《邪不壓正》由姜文導演，彭於晏、廖凡、周韻、許晴主演，將於7月13日上映。(完)